Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Calhanoglu Inter 2025 deluso 16.9Getty Images
Francesco Schirru

Calhanoglu, niente Inter-Bodo: tornerà solamente dopo la Champions League

Dumfries è in gruppo e potrebbe essere convocato per Inter-Bodo partendo dalla panchina, Calhanoglu non ha lavorato in vista del ritorno di Champions League.

Pubblicità

A meno di sorprese dell'ultimo secondo, Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione per la partita di Champions contro il Bodo/Glimt. Il centrocampista turco, infatti, non è tornato in gruppo in vista del ritorno dei playoff e in questi giorni lavorerà con la squadra solo in parte, per poi tornare interamente a disposizione di Chivu dopo la gara di ritorno.

A differenza di quanto evidenziato da Marotta a margine della sfida contro il Lecce, Calhanoglu alla fine non è tornato in gruppo e potrà scendere in campo solamente in Serie A, nella speranza che i compagni riescano a ribaltare il 3-1 dell'andata contro il Bodo/Glimt, così da continuare a giocare nella Champions League 2025/2026.

Diverso il discorso di Dumfries, effettivamente in gruppo dopo diverso tempo e pronto ad essere convocato per la gara di martedì, nella quale non dovrebbe partire titolare ma bensì in panchina dopo il periodo ai box.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-BODO

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

    BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

    • Pubblicità

  • DENTRO ANCHE LAVELLI

    In occasione dell'ultima seduta di allenamento, alla prima squadra dell'Inter è stato aggregato anche il classe 2006 Matteo Lavelli, 19enne attaccante che ha già avuto modo di esordire in questa stagione, visti i sette minuti contro il Bologna, oltre alle panchine nelle gare contro Fiorentina e Verona.

    In stagione Lavelli ha giocato tra la seconda squadra in Serie C e il team Primavera, con 3 goal segnati in 32 partite di campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FUORI LAUTARO

    Oltre a Calhanoglu, non sarà della gara un altro titolarissimo come Lautaro, infortunatosi nell'andata e ai box per qualche settimana.

    Chivu aveva immediatamente avvisato a proposito dell'entità dell'infortunio, evidenziando come il k.o subito da Lautaro non fosse di lieve entità. Per questo l'argentino potrà tornare in campo solamente dopo il Derby, match in cui l'Inter potrebbe chiudere definitivamente la questione Scudetto.

    Previsto l'8 marzo, prima del match contro il Milan ci saranno anche Genoa, in Serie A, e Como, per la Coppa Italia.

Champions League
Inter crest
Inter
INT
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0