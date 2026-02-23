Calhanoglu, niente Inter-Bodo: tornerà solamente dopo la Champions League

A meno di sorprese dell'ultimo secondo, Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione per la partita di Champions contro il Bodo/Glimt. Il centrocampista turco, infatti, non è tornato in gruppo in vista del ritorno dei playoff e in questi giorni lavorerà con la squadra solo in parte, per poi tornare interamente a disposizione di Chivu dopo la gara di ritorno.
A differenza di quanto evidenziato da Marotta a margine della sfida contro il Lecce, Calhanoglu alla fine non è tornato in gruppo e potrà scendere in campo solamente in Serie A, nella speranza che i compagni riescano a ribaltare il 3-1 dell'andata contro il Bodo/Glimt, così da continuare a giocare nella Champions League 2025/2026.
Diverso il discorso di Dumfries, effettivamente in gruppo dopo diverso tempo e pronto ad essere convocato per la gara di martedì, nella quale non dovrebbe partire titolare ma bensì in panchina dopo il periodo ai box.