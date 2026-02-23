Calhanoglu, niente Inter-Bodo: tornerà solamente dopo la Champions League

In occasione dell'ultima seduta di allenamento, alla prima squadra dell'Inter è stato aggregato anche il classe 2006 Matteo Lavelli, 19enne attaccante che ha già avuto modo di esordire in questa stagione, visti i sette minuti contro il Bologna, oltre alle panchine nelle gare contro Fiorentina e Verona.

In stagione Lavelli ha giocato tra la seconda squadra in Serie C e il team Primavera, con 3 goal segnati in 32 partite di campionato.