Calhanoglu giocherà Atalanta-Inter? Le ultime sulle condizioni del turco dopo l'infortunio

Calhanoglu regolarmente convocato, invece, per la sfortunata semifinale di Supercoppa disputata venerdì sera a Riyadh, dove i nerazzurri si sono arresi al Bologna dopo i calci di rigore.

Per lui zero minuti all'attivo e nessun subentro nel finale di partita, quando lo scenario dei tiri dal dischetto era ormai alle porte: Chivu ha preferito risparmiargli l'onere della battuta, come spiegato davanti alle telecamere.

"Calhanoglu veniva da un problema all'adduttore e non ho voluto correre rischi nel fargli battere il rigore. Devo salvaguardare la salute dei miei giocatori, ci aspetta un gennaio intenso".