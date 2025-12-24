Calhanoglu giocherà Atalanta-Inter? Le ultime sulle condizioni del turco dopo l'infortunio

La delusione relativa alla Supercoppa Italiana è ormai alle spalle per l'Inter, chiamata a riprendere il cammino in campionato con una sfida non proprio banale.
Pochi giorni dopo Natale, infatti, i nerazzurri faranno visita a un'Atalanta rigenerata nel morale e nel gioco dalla cura di Raffaele Palladino, arrivato sulla panchina in sostituzione dell'esonerato Ivan Juric.
Appuntamento importante non solo per la classifica ma anche per Hakan Calhanoglu, reduce da un infortunio che lo ha rallentato nelle ultime due settimane.