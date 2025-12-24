Pubblicità
Calhanoglu Inter ComoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Calhanoglu giocherà Atalanta-Inter? Le ultime sulle condizioni del turco dopo l'infortunio

Inter di scena a Bergamo contro l'Atalanta nel prossimo turno di Serie A: le ultime sulle condizioni di Calhanoglu in vista del calcio d'inizio.

La delusione relativa alla Supercoppa Italiana è ormai alle spalle per l'Inter, chiamata a riprendere il cammino in campionato con una sfida non proprio banale.

Pochi giorni dopo Natale, infatti, i nerazzurri faranno visita a un'Atalanta rigenerata nel morale e nel gioco dalla cura di Raffaele Palladino, arrivato sulla panchina in sostituzione dell'esonerato Ivan Juric.

Appuntamento importante non solo per la classifica ma anche per Hakan Calhanoglu, reduce da un infortunio che lo ha rallentato nelle ultime due settimane.

  • L'INFORTUNIO CONTRO IL LIVERPOOL

    Calhanoglu si era fermato nel corso dei primi minuti di Inter-Liverpool del 9 dicembre scorso: ad avere la meglio, in quel caso, erano stati gli inglesi grazie al (discusso) rigore trasformato da Szoboszlai nel finale.

    L'ex Milan aveva accusato un fastidio all'adduttore, tale da impedirgli di dare ancora il proprio contributo in campo: assenza che, col senno di poi, si è fatta sentire per gli uomini di Chivu.

  • ASSENTE A GENOVA

    Come prevedibile, Calhanoglu non è riuscito a rientrare tra i convocati per la trasferta del 'Ferraris', in programma cinque giorni più tardi: Chivu lo ha escluso dall'elenco dei convocati.

    L'Inter ha comunque portato a casa l'intera posta con la presenza in cabina di regia di Zielinski, autore di una buona prova in qualità di sostituto del compagno di squadra.

  • IN PANCHINA IN SUPERCOPPA

    Calhanoglu regolarmente convocato, invece, per la sfortunata semifinale di Supercoppa disputata venerdì sera a Riyadh, dove i nerazzurri si sono arresi al Bologna dopo i calci di rigore.

    Per lui zero minuti all'attivo e nessun subentro nel finale di partita, quando lo scenario dei tiri dal dischetto era ormai alle porte: Chivu ha preferito risparmiargli l'onere della battuta, come spiegato davanti alle telecamere.

    "Calhanoglu veniva da un problema all'adduttore e non ho voluto correre rischi nel fargli battere il rigore. Devo salvaguardare la salute dei miei giocatori, ci aspetta un gennaio intenso".

  • CALHANOGLU GIOCA ATALANTA-INTER?

    Di dubbi sulla prossima partita, però, non ce ne sono: Calhanoglu giocherà sicuramente alla 'New Balance Arena' e dovrebbe farlo anche dal primo minuto.

    31enne pienamente ristabilito e da giorni al lavoro con i compagni: a meno di sorprese, sarà lui a riprendersi le redini del centrocampo interista nel big match di domenica sera.

