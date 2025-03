Calhanoglu gioca contro il Feyenoord? Come sta il turco dell'Inter e le ultime sul suo recupero per la Champions League

Feyenoord vs Inter

Hakan Calhanoglu è stato costretto al cambio durante il big match di Napoli: sarà a disposizione di Inzaghi mercoledì contro il Feyenoord?

Tutti gli occhi, nell'ambiente Inter, erano posati su Federico Dimarco. E gli esami effettuati nella mattinata di lunedì hanno confermato i timori: l'esterno nerazzurro non sfiderà il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

E Hakan Calhanoglu? Anche lui come Dimarco è stato costretto al cambio dopo pochi minuti della sfida di sabato in casa del Napoli, pareggiata dai partenopei a pochi istanti dalla fine. E anche lui ha provocato diversi timori in vista delle prossime partite, prima tra tutte proprio quella contro il Feyenoord.

Calhanoglu sarà a disposizione di Inzaghi, dunque, per la trasferta di Rotterdam? Potrà scendere in campo dall'inizio nel tardo pomeriggio di mercoledì al De Kuip? Le ultime su suo recupero.