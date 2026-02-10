Il rientro in gruppo di Calhanoglu: nel Derby d'Italia contro la Juventus ci sarà anche lui

Nonostante abbia vinto partite su partite, arrivando a distanziare il Milan di otto lunghezze (seppur con un match in più) l'Inter è entusiasta di riabbracciare Hakan Calhanoglu in vista del Derby d'Italia di sabato. Il 14 febbraio i due innamorati si ricongiungono: il centrocampista turco torna in gruppo dalla giornata di martedì in attesa di scendere in campo a San Siro contro la Juventus.
Al pari di Barella, anche il titolarissimo turco dovrebbe giocare contro Madama, anche se non è da escludere che dopo il lungo infortunio possa partire comunque dalla panchina. Calhanoglu è fermo dai primi giorni di gennaio, costretto a saltare diverse partite dell'Inter tra Champions, Serie A e Coppa Italia per un problema al polpaccio.
In occasione del rientro in gruppo, tra l'altro, Calhanoglu riceve alla Pinetina il ct della sua Turchia, ovvero Vincenzo Montella, desideroso di conoscere meglio le condizioni del giocatore in vista delle partite dei playoff Mondiali in cui la rappresentativa giocherà il prossimo marzo.