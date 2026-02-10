Il rientro in gruppo di Calhanoglu: nel Derby d'Italia contro la Juventus ci sarà anche lui

L'Inter di Chivu sta raggiungendo una maturità tale che anche priva dei suoi migliori centrocampisti riesce comunque ad ottenere vittorie consecutive con grande continuità.

Basti pensare che tra Serie A e Champions League l'Inter senza Calhanoglu ha vinto sette gare su otto, cadendo solamente nel match europeo contro l'Arsenal capolista del girone e della Premier League.

L'Inter ha comunque bisogno di Calhanoglu, sia per far rifiatare quelli che durante l'infortunio del turco sono rimasti ai box, sia per la sua caratteristica di specialista di rigori che tra playoff di Champions e Serie A possono alquanto tornare utile a mister Chivu.