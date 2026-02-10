Goal.com
Francesco Schirru

Il rientro in gruppo di Calhanoglu: nel Derby d'Italia contro la Juventus ci sarà anche lui

Fermo dai primi giorni di gennaio, Calhanoglu è pronto a riprendersi l'Inter a cominciare dalla gara più importante per i tifosi delle due squadre: il Derby d'Italia.

Nonostante abbia vinto partite su partite, arrivando a distanziare il Milan di otto lunghezze (seppur con un match in più) l'Inter è entusiasta di riabbracciare Hakan Calhanoglu in vista del Derby d'Italia di sabato. Il 14 febbraio i due innamorati si ricongiungono: il centrocampista turco torna in gruppo dalla giornata di martedì in attesa di scendere in campo a San Siro contro la Juventus.

Al pari di Barella, anche il titolarissimo turco dovrebbe giocare contro Madama, anche se non è da escludere che dopo il lungo infortunio possa partire comunque dalla panchina. Calhanoglu è fermo dai primi giorni di gennaio, costretto a saltare diverse partite dell'Inter tra Champions, Serie A e Coppa Italia per un problema al polpaccio.

In occasione del rientro in gruppo, tra l'altro, Calhanoglu riceve alla Pinetina il ct della sua Turchia, ovvero Vincenzo Montella, desideroso di conoscere meglio le condizioni del giocatore in vista delle partite dei playoff Mondiali in cui la rappresentativa giocherà il prossimo marzo.

  • L'INTER SENZA CALHANOGLU

    L'Inter di Chivu sta raggiungendo una maturità tale che anche priva dei suoi migliori centrocampisti riesce comunque ad ottenere vittorie consecutive con grande continuità.

    Basti pensare che tra Serie A e Champions League l'Inter senza Calhanoglu ha vinto sette gare su otto, cadendo solamente nel match europeo contro l'Arsenal capolista del girone e della Premier League.

    L'Inter ha comunque bisogno di Calhanoglu, sia per far rifiatare quelli che durante l'infortunio del turco sono rimasti ai box, sia per la sua caratteristica di specialista di rigori che tra playoff di Champions e Serie A possono alquanto tornare utile a mister Chivu.

  • CALHANOGLU E LA JUVE

    Qualora, come sembra, Calhanoglu dovesse scendere in campo contro la Juventus, il turco affronterà i bianconeri per la 24esima volta, deciso ad avvicinare il dato delle vittorie a quello delle sconfitte.

    La Juventus è infatti la squadra contro cui Calhanoglu ha perso il numero più alto di partite in carriera, ben 12, a fronte di 7 vittorie e 4 pareggi. Nel suo passato contro i bianconeri il turco ha però siglato anche quattro reti, due delle quali nella partita d'andata di campionato.

    La partita che ha dato il via alla nascita dell'Inter di Chivu, con un numero impressionante di successi e pochissimi stop, anche fisiologici, qua e là.

  • IL FUTURO

    La scorsa estate sembrava essere quella della partenza di Calhanoglu dall'Inter e da Milano dopo una lunga parentesi italiana. Alla fine il turco e la squadra milanese sono rimasti insieme, ma le voci su un possibile addio verso la Turchia non si sono certo ridotte.

    I prossimi mesi saranno fondamentali per capire se Calhanoglu deciderà di legarsi ulteriormente all'Inter o al contrario preferirà continuare la sua carriera al Galatasaray, deciso a migliorare ulteriomente la propria rosa con uno dei giocatori più ambiti degli ultimi anni.

    Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027 e un rinnovo primaverile non è certo da escludere.

