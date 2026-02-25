Messaggio del Galatasaray all'Inter: "Calhanoglu un giorno giocherà con noi"

Ambizioni a dismisura.
Il Galatasaray si sta scoprendo grande e vuol continuare a crescere, magari incrementando la spesa in Serie A.
Il vicepresidente Abdullah Kavukcu, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, offre una panoramica sulle intenzioni del club turco presenti e future, su tutte quelle riguardanti la volontà di godersi nel proprio centrocampo Hakan Calhanoglu.
Il regista dell'Inter è oggetto di un inseguimento ormai lunghissimo, con uno dei piani alti della dirigenza a confermare il desiderio di portarlo ad Istanbul.
Calha ma non solo, perché Kavukcu parla anche della scintilla scoccata con Victor Osimhen - esaltando le gesta del bomber nigeriano prelevato dal Napoli - e promuove l'arrivo a gennaio di Noa Lang, con un'annessa parentesi su Nicolò Zaniolo, ancora di proprietà dei giallorossi.