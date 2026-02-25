Goal.com
Hakan Calhanoglu Inter 2026Getty Images
Claudio D'Amato

Messaggio del Galatasaray all'Inter: "Calhanoglu un giorno giocherà con noi"

Il vicepresidente Abdullah Kavukcu ribadisce la voglia del Galatasaray di assicurarsi Hakan Calhanoglu: "A gennaio abbiamo fatto un altro tentativo…". Si gode Osimhen: "Parlavano di investimento folle, oggi vale il doppio" e spiega il motivo dei tanti colpi dalla Serie A: "Ci sono calciatori perfetti per il nostro gioco, Okan Buruk ha idee molto italiane".

Ambizioni a dismisura.

Il Galatasaray si sta scoprendo grande e vuol continuare a crescere, magari incrementando la spesa in Serie A.

Il vicepresidente Abdullah Kavukcu, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, offre una panoramica sulle intenzioni del club turco presenti e future, su tutte quelle riguardanti la volontà di godersi nel proprio centrocampo Hakan Calhanoglu.

Il regista dell'Inter è oggetto di un inseguimento ormai lunghissimo, con uno dei piani alti della dirigenza a confermare il desiderio di portarlo ad Istanbul.

Calha ma non solo, perché Kavukcu parla anche della scintilla scoccata con Victor Osimhen - esaltando le gesta del bomber nigeriano prelevato dal Napoli - e promuove l'arrivo a gennaio di Noa Lang, con un'annessa parentesi su Nicolò Zaniolo, ancora di proprietà dei giallorossi.

  • "ALTRO TENTATIVO A GENNAIO PER CALHANOGLU, UN GIORNO GIOCHERÀ CON NOI"

    "Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu. C'è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale".

    "Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi".

    "Con l’Inter abbiamo un bel rapporto, anche se non abbiamo ancora concluso nessun affare".

  • "FOLLIE PER OSIMHEN? OGGI VALE IL DOPPIO"

    "Quando abbiamo acquistato Osimhen, molti ne parlavano come un investimento folle. Penso che Victor abbia smentito tutti, considerando che il suo valore è raddoppiato. Sappiamo che è uno dei migliori centravanti del mondo e vogliamo raggiungere grandi traguardi insieme".

    "L’acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così alte: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che saremmo stati in grado di versare tutti quei soldi. Esserci riusciti è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti il potere del nostro club".

  • "LANG INCREDIBILE, SONO GIÀ PAZZI DI LUI"

    "Lang? È stata un’operazione importante, lo seguivano club prestigiosi, però lui ha scelto di venire da noi. Abbiamo la possibilità di riscattarlo in estate, il suo impatto è stato incredibile e vorremmo fare contenti i nostri tifosi. Ambientarsi a Istanbul non è complicato, il nostro club è davvero come una famiglia. Ha debuttato in Champions con due goal alla Juve, i bambini sono già pazzi di lui…".

  • "ZANIOLO CEDUTO PERCHÉ SOGNA IL MONDIALE"

    "Zaniolo? Noi avremmo voluto trattenerlo, però Nicolò ci ha detto che sognava di andare al Mondiale. Giocando in Serie A, avrebbe avuto più chances di tornare in Nazionale. Lo abbiamo accontentato ma la nostra stima rimane immutata: a fine stagione decideremo insieme come proseguire".

  • "IN SERIE A CALCIATORI PERFETTI PER IL NOSTRO GIOCO"

    "I vostri calciatori sono perfetti per lo stile di gioco del Galatasaray. Okan Buruk, il nostro allenatore, ha giocato per tre anni nell’Inter, guarda tutte le partite di Serie A e ha delle idee molto… italiane. Per questo motivo veniamo spesso a Milano".

  • "VOGLIAMO DIVENTARE I MIGLIORI AL MONDO"

    "Stiamo costruendo una squadra di top-player, vogliamo diventare i migliori del mondo".

    "Ci servirà qualche anno, però il progetto è ben avviato. I nostri fan sono sparsi in tutto il mondo e a Istanbul ci si ambienta in fretta. Quando presentiamo il nostro piano ai calciatori, è difficile che rifiutino di giocare per noi".

    "Il 5-2 contro la Juventus non è frutto del caso. Vogliamo alzare l’asticella, siamo solo all’inizio".

