Calhanoglu, Frattesi e cosa cambia per l'Inter da Inzaghi a Chivu: le mosse nerazzurre a centrocampo

Il nuovo allenatore nerazzurro prepara l’esordio in panchina: nella sua Inter le novità principali riguarderanno le gerarchie a centrocampo.

Una nuova Inter ai nastri di partenza della nuova stagione, con tutto ciò che ne comporta, novità comprese. La sconfitta contro il PSG nella finale di Champions League ha definitivamente chiuso l’era Inzaghi, sostituito in panchina da Cristian Chivu.

E l’allenatore ex Parma ha già ben chiaro in mente come far giocare la sua Inter, in attesa ovviamente di conoscere meglio e avere a diposizione tutti gli elementi della rosa. Ma il tempo in questo caso non gioca a favore dell’allenatore, che già il 18 giugno farà l’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey.

Necessario dunque passare dalla teoria alla pratica: se l’ossatura della squadra resterà la stessa, visto anche il poco tempo a disposizione per lavorare, con Chivu potrebbero esserci delle novità soprattutto a centrocampo rispetto al passato.