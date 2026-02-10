Calhanoglu e Barella recuperano e giocano titolari Inter-Juventus? Le condizioni in vista della sfida di San Siro

Chivu, insomma, si troverà a fare i conti con un'abbondanza piuttosto gradita in mezzo al campo: con i rientri di Barella e Calhanoglu, due tra Sucic, Zielinski e Mkhitaryan dovranno defilarsi per fare spazio ai compagni.

I maggiori indiziati in tal senso sembrano essere il croato e l'armeno, col polacco ex Napoli destinato a rimanere nell'undici titolare: l'apporto in termini di quantità e qualità non è mai passato inosservato agli occhi di Chivu, che ha saputo valorizzarlo al massimo dopo una prima stagione in ombra e segnata dagli infortuni.