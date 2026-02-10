Calhanoglu e Barella recuperano e giocano titolari Inter-Juventus? Le condizioni in vista della sfida di San Siro

L'Inter continua a macinare goal e punti: in attesa del recupero tra Milan e Como, sono otto le lunghezze di vantaggio sui rossoneri in vetta a una classifica sempre più a tinte nerazzurre.
Grande prova di forza sul campo del Sassuolo, nonostante le assenze di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, aggiuntesi a quella del lungodegente Denzel Dumfries, a sua volta out da novembre.
Sabato sera ci sarà spazio per il Derby d'Italia contro la Juventus nello scenario di San Siro: l'ex Cagliari e il turco riusciranno a tornare tra i convocati di Chivu oppure dovranno rinunciare a prendere parte alla sfida più sentita?