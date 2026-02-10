Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Barella CalhanogluGetty Images
Vittorio Rotondaro

Calhanoglu e Barella recuperano e giocano titolari Inter-Juventus? Le condizioni in vista della sfida di San Siro

Le condizioni di Barella e Calhanoglu in vista di Inter-Juventus: quanto manca per il loro rientro e chi gli farebbe spazio nel centrocampo di Chivu.

Pubblicità

L'Inter continua a macinare goal e punti: in attesa del recupero tra Milan e Como, sono otto le lunghezze di vantaggio sui rossoneri in vetta a una classifica sempre più a tinte nerazzurre.

Grande prova di forza sul campo del Sassuolo, nonostante le assenze di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, aggiuntesi a quella del lungodegente Denzel Dumfries, a sua volta out da novembre.

Sabato sera ci sarà spazio per il Derby d'Italia contro la Juventus nello scenario di San Siro: l'ex Cagliari e il turco riusciranno a tornare tra i convocati di Chivu oppure dovranno rinunciare a prendere parte alla sfida più sentita?

  • L'INFORTUNIO DI BARELLA

    Barella si era fermato prima della trasferta tedesca di Champions League in casa del Borussia Dortmund, a cui non aveva potuto prendere parte: colpa di un risentimento al muscolo psoas della coscia.

    Il classe 1997 ha così saltato non solo la sfida ai gialloneri, ma anche gli appuntamenti successivi contro Cremonese, Torino e Sassuolo.

    • Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

    Più lunga l'assenza di Calhanoglu, messo k.o. da un risentimento al soleo sinistro rimediato durante il big match dell'11 gennaio pareggiato contro il Napoli a San Siro.

    L'ex Milan non ha preso parte alle ultime otto gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia che hanno visto l'Inter trionfare in sette occasioni e perdere soltanto al cospetto dell'Arsenal il 20 gennaio scorso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BARELLA E CALHANOGLU RECUPERANO PER INTER-JUVE? SARANNO TITOLARI?

    Sia Barella che Calhanoglu dovrebbero essere a disposizione di Chivu per la super sfida di sabato sera: nella giornata di oggi 10 febbraio dovrebbero tornare ad allenarsi col resto del gruppo per la prima volta dai rispettivi infortuni.

    Convocazione pressoché certa per entrambi, ma qualche dubbio resta sull'effettiva titolarità contro i bianconeri: soprattutto nel caso di Calhanoglu, costretto a rimanere ai box per un mese in cui ha assistito alle gare dei compagni tra tribuna e tv.

    Qualche chance in più sembra averla Barella, alle prese con un infortunio meno grave.

  • SUCIC, ZIELINSKI E MKHITARYAN: CHI FARÀ SPAZIO A BARELLA E CALHANOGLU

    Chivu, insomma, si troverà a fare i conti con un'abbondanza piuttosto gradita in mezzo al campo: con i rientri di Barella e Calhanoglu, due tra Sucic, Zielinski e Mkhitaryan dovranno defilarsi per fare spazio ai compagni.

    I maggiori indiziati in tal senso sembrano essere il croato e l'armeno, col polacco ex Napoli destinato a rimanere nell'undici titolare: l'apporto in termini di quantità e qualità non è mai passato inosservato agli occhi di Chivu, che ha saputo valorizzarlo al massimo dopo una prima stagione in ombra e segnata dagli infortuni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0