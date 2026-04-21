Calhanoglu da non credere: Inter-Como è l'apice della stagione, da inizio aprile ha messo il turbo

Calhanoglu ha sofferto, come tutta l'Inter. E come tutta l'Inter era ormai quasi convinto di dover abbandonare la Coppa Italia in semifinale, proprio come accaduto 12 mesi fa dopo il doppio derby contro il Milan.

Neppure lui, probabilmente, aveva previsto quel che è riuscito a combinare negli ultimi 21 minuti di partita, recupero escluso. Prima ha trovato l'1-2 da fuori, aiutato da una deviazione di Diego Carlos, poi pure il 2-2 di testa. E giusto per aggiungere un ultimo tocco di classe, ecco anche l'assist per il tris di Sucic a un minuto dal 90'. Da non credere.







