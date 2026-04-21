Calhanoglu da non credere: Inter-Como è l'apice della stagione, da inizio aprile ha messo il turbo

E alla fine arriva Hakan Calhanoglu. Sì, è proprio il caso di dirlo: Inter-Como l'ha vinta praticamente da solo lui, il regista turco, protagonista quasi assoluto della notte di San Siro.
Una doppietta e un assist. Il tutto in una ventina di minuti. Così Calhanoglu ha impresso la svolta alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, cambiando la gara da così a così e propiziando la qualificazione nerazzurra alla finale.
Non è che la conferma di una stagione di nuovo positiva, nonostante qualche acciacco fisico. E di un mese, quello di aprile, che gli sta calzando a pennello.