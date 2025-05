Calhanoglu contro De Jong: a San Siro è sfida nella sfida tra le 'menti' di Inter e Barcellona

Le sorti di nerazzurri e blaugrana, con vista sulla finalissima di Monaco di Baviera, passa anche dal peso specifico dei suoi registi.

Luci a San Siro, per una notte che mette in palio tanto, per non dire tutto. Al Meazza si sfidano Inter e Barcellona, accomunate da un unico grande obiettivo: vincere per centrare la finalissima di Champions League che si giocherà il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Si riparte dal pirotecnico 3-3 dell'andata, risultato che di fatto ha lasciato aperto qualsiasi scenario e che rende la gara di questa sera un'autentica finale anticipata perché per andare a giocarsi la coppa in terra tedesca, entrambe le squadre avranno un solo risultato a disposizione: vincere.

Nella notte delle stelle della Champions, un occhio di riguardo andrà riservato ai tanti duelli da brividi che potrebbero profilarsi sul rettangolo verde. Tra questi, c'è particolare interesse per la sfida tra Hakan Calhanoglu e Frenkie De Jong, in altre parole le 'menti' del centrocampo nerazzurro e blaugrana.