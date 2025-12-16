Calhanoglu ci sarà in Supercoppa contro il Bologna e per l'eventuale finale? Le condizioni del centrocampista dell'Inter

L'Inter è pronta a partire per l'Arabia Saudita dove venerdì affronterà il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. Cristian Chivu deve fare i conti con qualche problema.

L'ultima notizia in casa Inter ha riguardato l'operazione a cui si è sottoposto Denzel Dumfries e che lo terrà fuori per lungo tempo ma i pensieri dei nerazzurri sono rivolti anche alle condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco è stato assente nell'ultima gara di campionato vinta contro il Genoa per un problema fisico rimediato in Champions con il Liverpool. Ma sarà convocato e potrà giocare in Supercoppa?