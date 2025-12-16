Pubblicità
Calhanoglu InterGetty Images
Andrea Ajello

Calhanoglu ci sarà in Supercoppa contro il Bologna e per l'eventuale finale? Le condizioni del centrocampista dell'Inter

Calhanoglu ha saltato l'ultima partita ma come sta il turco in vista della Supercoppa Italiana? Le ultime sul centrocampista dell'Inter dopo il problema fisico accusato in Champions.

L'Inter è pronta a partire per l'Arabia Saudita dove venerdì affronterà il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. Cristian Chivu deve fare i conti con qualche problema.

L'ultima notizia in casa Inter ha riguardato l'operazione a cui si è sottoposto Denzel Dumfries e che lo terrà fuori per lungo tempo ma i pensieri dei nerazzurri sono rivolti anche alle condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco è stato assente nell'ultima gara di campionato vinta contro il Genoa per un problema fisico rimediato in Champions con il Liverpool. Ma sarà convocato e potrà giocare in Supercoppa? 

  • IL PROBLEMA DI CALHANOGLU

    Calhanoglu si è fatto male durante Inter-Liverpool ed è stato sostituito perché non in grado di proseguire la partita. Per il turco si è trattato di un fastidio all'adduttore.

    Nessun esame strumentale però per il centrocampista, sintomo che l'infortunio non è grave e gli consentirà di rientrare presto in campo. 

  • CALHANOGLU ANCORA A PARTE

    A pochi giorni dalla semifinale di Supercoppa, Calhanoglu non ha ancora recuperato del tutto dal problema muscolare. 

    Nell'ultimo allenamento infatti il giocatore nerazzurro ha svolto un lavoro personalizzato e non è rientrato con il gruppo. 

  • CALHANOGLU CONVOCATO PER LA SUPERCOPPA?

    Il primo step sarà capire se Calhanoglu potrà almeno partire con la squadra ed essere quindi convocato per la Supercoppa. L'idea del club è di non correre alcun rischio in ogni caso.

    Probabile comunque che il turco parta con la squadra e poi sarà valutato quotidianamente direttamente in Arabia per verificare se potrà essere a disposizione di Chivu. 

  • GIOCA CON IL BOLOGNA?

    Venerdì l'Inter affronterà il Bologna (ore 20 italiane) a Ryad. Difficile però ipotizzare che Calhanoglu possa scendere in campo dal primo minuto anche se dovesse dare risposte positive nei prossimi 2-3 giorni.

    Diverso invece il discorso potrebbe essere se l'Inter dovesse qualificarsi in finale, in programma lunedì 22. Discorsi però che l'Inter affronterà solamente più avanti. 

