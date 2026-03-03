Calhanoglu ammonito in Inter-Genoa, Rocchi a Open Var: "Decisione giusta", perché non è stato espulso

Rispetto alle ultime giornate di Serie A e in generale a questa stagione nell'ultimo turno di campionato non ci sono stati molti episodi arbitrali che hanno fatto discutere.
Uno è accaduto in Inter-Genoa con Hakan Calhanoglu protagonista. Il centrocampista nerazzurro è stato ammonito per un intervento in ritardo su Ekuban che si era lanciato a campo aperto.
Il turco è stato ammonito dall'arbitro Michael Fabbri e il VAR ha confermato la decisione. Di seguito l'analisi del designatore arbitrale Gianluca Rocchi.