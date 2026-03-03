Calhanoglu ammonito in Inter-Genoa, Rocchi a Open Var: "Decisione giusta", perché non è stato espulso

Rocchi ha analizzato così l'episodio: "Partiamo dal presupposto che quando la scelta di campo è giusta è tutto più facile. Giusto prendere in considerazione tutti i parametri. Sostanzialmente qui ce ne sarebbe uno il possesso della palla, ma gli altri non ci sono e nessuno di questi potrebbe portare a un rosso per DOGSO"

Il designatore si complimenta poi con Fabbri: "Mi piace anche la spiegazione data in campo dall'arbitro perché è sintomo di certezza di quello che ha fischiato e non sempre c'è questa certezza".