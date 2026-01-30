Goal.com
Francesco Schirru

Calendario playoff: le date di Juventus, Inter e Atalanta in Champions League

Il sorteggio di Champions League ha definito le partite di Juventus, Inter e Atalanta: a febbraio in campo per provare a conquistare la fase successiva del torneo.

  • LE DATE DEI PLAYOFF

    • Martedì 17 febbraio
    • Mercoledì 18 febbraio
    • Martedì 24 febbraio
    • Mercoledì 25 febbraio
  • QUANDO GIOCANO JUVE, INTER E ATALANTA

    La UEFA non ha ancora specificato quando scenderanno in campo le varie squadre, se il 17 o il 18 e il 24 o il 25. Considerando il numero di italiane, due giocheranno il 17 o il 18, con la restante il giorno seguente. Stesso caso anche per i match di ritorno.

    Tutte e tre le italiane giocheranno in casa il match di ritorno avendo concluso il girone unico di Champions da teste di serie, ovvero tra il nono e il sedicesimo posto.

  • IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS

    • Playoff: 17, 18, 24 e 25 febbraio
    • Ottavi: 10, 11, 17 e 18 marzo
    • Quarti: 7, 8, 14 e 15 aprile
    • Semifinali: 28, 29 aprile, 5 e 6 maggio
    • Finale: 30 maggio

  • LE PARTITE DEI PLAYOFF

    Monaco-PSG

    Galatasaray-Juventus

    Benfica-Real Madrid

    Borussia Dortmund-Atalanta

    Qarabag-Newcastle

    Brugge-Atletico Madrid

    Bodo/Glimt-Inter

    Olympiacos-Bayer Leverkusen

  • IL TABELLONE DI CHAMPIONS

    PLAYOFF

    OTTAVI

    Monaco/PSG-Barcellona o Chelsea

    Galatasaray/Juventus-Liverpool o Tottenham

    Benfica/Real Madrid-Sporting o Manchester City

    Borussia Dortmund/Atalanta

    Qarabag/Newcastle-Barcellona o Chelsea

    Brugge/Atletico Madrid-Liverpool o Tottenham

    BodoGlimt/Inter-Sporting o Manchester City

    Olympiacos/Bayer Leverkusen

    QUARTI

    Da definire

    SEMIFINALI

    Da definire

    FINALE

    Da definire

0