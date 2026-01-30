Getty Images
Calendario playoff: le date di Juventus, Inter e Atalanta in Champions League
LE DATE DEI PLAYOFF
- Martedì 17 febbraio
- Mercoledì 18 febbraio
- Martedì 24 febbraio
- Mercoledì 25 febbraio
QUANDO GIOCANO JUVE, INTER E ATALANTA
La UEFA non ha ancora specificato quando scenderanno in campo le varie squadre, se il 17 o il 18 e il 24 o il 25. Considerando il numero di italiane, due giocheranno il 17 o il 18, con la restante il giorno seguente. Stesso caso anche per i match di ritorno.
Tutte e tre le italiane giocheranno in casa il match di ritorno avendo concluso il girone unico di Champions da teste di serie, ovvero tra il nono e il sedicesimo posto.
IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS
- Playoff: 17, 18, 24 e 25 febbraio
- Ottavi: 10, 11, 17 e 18 marzo
- Quarti: 7, 8, 14 e 15 aprile
- Semifinali: 28, 29 aprile, 5 e 6 maggio
- Finale: 30 maggio
LE PARTITE DEI PLAYOFF
Monaco-PSG
Galatasaray-Juventus
Benfica-Real Madrid
Borussia Dortmund-Atalanta
Qarabag-Newcastle
Brugge-Atletico Madrid
Bodo/Glimt-Inter
Olympiacos-Bayer Leverkusen
IL TABELLONE DI CHAMPIONS
PLAYOFF
OTTAVI
Monaco/PSG-Barcellona o Chelsea
Galatasaray/Juventus-Liverpool o Tottenham
Benfica/Real Madrid-Sporting o Manchester City
Borussia Dortmund/Atalanta
Qarabag/Newcastle-Barcellona o Chelsea
Brugge/Atletico Madrid-Liverpool o Tottenham
BodoGlimt/Inter-Sporting o Manchester City
Olympiacos/Bayer Leverkusen
QUARTI
Da definire
SEMIFINALI
Da definire
FINALE
Da definire
