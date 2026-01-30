Calendario playoff: le date di Juventus, Inter e Atalanta in Champions League

La UEFA non ha ancora specificato quando scenderanno in campo le varie squadre, se il 17 o il 18 e il 24 o il 25. Considerando il numero di italiane, due giocheranno il 17 o il 18, con la restante il giorno seguente. Stesso caso anche per i match di ritorno.

Tutte e tre le italiane giocheranno in casa il match di ritorno avendo concluso il girone unico di Champions da teste di serie, ovvero tra il nono e il sedicesimo posto.