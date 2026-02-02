Calciomercato invernale chiuso, perché non sono arrivati Kolo Muani, Mateta e gli altri big? Gli affari mancati, caso per caso

Il ritorno di Perisic all'Inter è stato probabilmente il più lungo tormentone di gennaio e febbraio. Marotta ci ha provato fino all'ultimo, ma il PSV, nonostante il croato volesse tornare a Milano, ha chiuso la porta a doppia mandata.

L'Inter ha chiesto Perisic anche nella mattinata del 2 febbraio, a poche ore dalla fine del mercato, ma il PSV ha espresso il suo definitivo no anche in virtù del tempi risicato per trovare un sostituto.