Kolo MuaniGetty Images
Francesco Schirru

Calciomercato invernale chiuso, perché non sono arrivati Kolo Muani, Mateta e gli altri big? Gli affari mancati, caso per caso

La sessione di gennaio/febbraio si è conclusa alle 20:00 di lunedì 2 febbraio: negli ultimi giorni sono saltati alcuni dei possibili acquisti più chiacchierati.

Il calciomercato invernale 2026 è chiuso. 

Non una grande sessione in Serie A, con pochissimi innesti di rilievo dopo le voci incontrollate delle ultime settimane. Le big hanno faticato enormemente a portare nuovi giocatori in squadra e nonostante l'ufficialità di alcuni, in tanti non sono alla fine sbarcati nel massimo campionato italiano.

Gli esempi non mancano, considerando come Mateta, Kolo Muani, Perisic e compagnia sembravano in procinto di arrivare, o ritornare in Serie A, prima che si chiudesse definitivamente ogni possibilità tra fine gennaio e i primi due giorni di febbraio 2026.

  • MATETA

    Nel mirino di Juventus prima e Milan poi, Mateta sembrava a un passo dal club rossonero nei primi due giorni di febbraio.

    Alla ricerca di rassicurazioni sulle condizioni fisiche di Mateta, un medico del Milan si era recato a Parigi per un supplemento di controlli (in relazione a un vecchio problema al ginocchio): a visite ultimate la società meneghina ha deciso di non proseguire nella trattativa, proprio in virtù del mancato superamento delle visite.

  • KOLO MUANI

    La Juventus aveva ricevuto un'apertura al prestito del francese da parte del PSG, club proprietario del cartellino che ha ceduto l'ex bianconero in prestito al Tottenham.

    Gli Spurs hanno però deciso di tenere in squadra Kolo Muani, dicendo no all'interruzione del prestito prima del previsto: il francese rimarrà così a Londra almeno fino al termine della stagione 2025/2026.

  • PERISIC

    Il ritorno di Perisic all'Inter è stato probabilmente il più lungo tormentone di gennaio e febbraio. Marotta ci ha provato fino all'ultimo, ma il PSV, nonostante il croato volesse tornare a Milano, ha chiuso la porta a doppia mandata.

    L'Inter ha chiesto Perisic anche nella mattinata del 2 febbraio, a poche ore dalla fine del mercato, ma il PSV ha espresso il suo definitivo no anche in virtù del tempi risicato per trovare un sostituto.

  • DIABY

    L'Inter ha provato a prendere Diaby dall'Al-Ittihad in prestito con diritto di riscatto fino alle ultime ore di mercato, ma la squadra saudita ha fatto sapere, via mail, di non volerlo vedere alle condizioni nerazzurre.

    Potrebbe riparlarsene a giugno, ma per ora Diaby continuerà in Arabia Saudita.

  • EN-NESYRI

    Prima di puntare su Kolo Muani, anch'esso alla fine saltato, la Juventus sembrava dover accogliere ufficialmente En-Nesyri da un momento all'altro.

    Tutto fatto? No, considerando come il giocatore marocchino abbia espresso dei grossi dubbi sul trasferimento in prestito. E così, niente da fare.

