Calciomercato invernale chiuso, perché non sono arrivati Kolo Muani, Mateta e gli altri big? Gli affari mancati, caso per caso

Il calciomercato invernale 2026 è chiuso.
Non una grande sessione in Serie A, con pochissimi innesti di rilievo dopo le voci incontrollate delle ultime settimane. Le big hanno faticato enormemente a portare nuovi giocatori in squadra e nonostante l'ufficialità di alcuni, in tanti non sono alla fine sbarcati nel massimo campionato italiano.
Gli esempi non mancano, considerando come Mateta, Kolo Muani, Perisic e compagnia sembravano in procinto di arrivare, o ritornare in Serie A, prima che si chiudesse definitivamente ogni possibilità tra fine gennaio e i primi due giorni di febbraio 2026.