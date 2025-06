Il Barcellona è pronto a vendere 7 giocatori per poter tesserare Joan Garcia e Nico Williams

Secondo alcune indiscrezioni, il Barcellona avrebbe intenzione di cedere ben sette giocatori per poter acquistare nuovi elementi.

Mentre le connazionali Real e Atletico sono impegnate nel Mondiale per Club, dopo aver usufruito di una mini-finestra iniziale di calciomercato, il Barcellona, non qualificato al torneo attualmente di scena in terra statunitense, pensa a come fare per portare in squadra nuovi giocatori in vista dell'annata 2025/2026.

Il Barcellona ha in Garcia e Williams (Nico) gli obiettivi estivi principali, per i quali sarebbe pronta a cedere ben sette elementi della rosa.

Nelle prossime settimane, quelle in cui comincerà ufficialmente il calciomercato per le compagini non qualificate al Mondiale, ci sarabbo probabilmente diversi movimenti in uscita per la squadra di Flick