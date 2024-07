Calcio offensivo contro cinismo: perché la Spagna è diventata la favorita per la vittoria di Euro 2024

Se Francia e Inghilterra non riescono a sfruttare pienamente il proprio potenziale, la Roja vince e convince. E ora è diventata la favorita numero 1.

Dopo la faticosa vittoria dell'Inghilterra contro la Slovacchia agli ottavi di finale, Gary Neville era scoraggiato: "La cosa più importante è vincere, ma non è realistico pensare di poter giocare un torneo come facciamo noi e arrivare in finale".

L'ex terzino del Manchester United si sbagliava. L'Inghilterra è ora a una sola vittoria dalla finale di Berlino, nonostante anche contro la Svizzera si sia assistito all'ennesima prestazione mediocre da parte della nazionale di Gareth Southgate.

Il medesimo discorso può essere fatto per la Francia, squadra potenzialmente fortissima che quasi non è in grado di segnare su azione. Proprio come l'Inghilterra, la nazionale di Deschamps è inferiore alla somma delle proprie parti e piuttosto difficile da guardare per uno spettatore neutrale.

L'Olanda è stata più gradevole alla vista, almeno a volte, ma se non fosse stato per il formato degli Europei, Van Dijk e compagni - arrivati terzi nel girone - sarebbero già stati eliminati.

L'unica formazione che davvero ha sciorinato un calcio di alto livello, fino a questo momento, è dunque la Spagna. Ed è per questo che la Roja, partita in sordina rispetto a concorrenti come la Germania o la stessa Francia, può essere considerata la favorita tra le quattro semifinaliste.