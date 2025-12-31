Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Liverpool Leeds(C)Getty Images
Vittorio Rotondaro

Calcio in tv anche a Capodanno: cosa guardare il 1° gennaio

Il calcio non si ferma, nemmeno a Capodanno: il programma delle partite visibili il 1° gennaio in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Il calcio non va in vacanza, nemmeno a Capodanno: dimostrazione ne è il programma degli incontri visibili in diretta tv e streaming nel primo giorno del 2026.

Come sempre, a prendersi la scena sarà la Premier League che, a differenza degli anni scorsi, ha presentato un Boxing Day in versione ridottissima: il giorno di Santo Stefano, infatti, si è disputata una sola partita (Manchester United-Newcastle).

I tifosi e gli appassionati di calcio inglese sono però pronti a rifarsi con il primo capitolo del nuovo anno: cosa vedere il 1° gennaio, il quadro completo delle partite.

  • CALCIO IN TV A CAPODANNO: COSA VEDERE IL 1° GENNAIO

    Sono quattro gli incontri di Premier League in calendario per il 1° gennaio, tutti visibili in diretta tv e streaming. Di seguito l'elenco completo con gli orari di inizio.

    • Ore 18.30: Liverpool-Leeds;
    • ore 18.30: Crystal Palace-Fulham;
    • ore 21.00: Sunderland-Manchester City;
    • ore 21.00: Brentford-Tottenham.

    Ad aprire le danze sarà il Liverpool di Slot, a caccia di punti contro il Leeds per provare a riavvicinare le zone altissime della classifica; spazio più tardi anche per il Manchester City, chiamato a rispondere all'Arsenal sull'ostico campo del Sunderland.

    A completamento troviamo due derby londinesi molto suggestivi: Crystal Palace-Fulham e Brentford-Tottenham.

    • Pubblicità

  • DOVE VEDERE IL CALCIO A CAPODANNO IN TV E STREAMING

    Queste quattro sfide di Premier League saranno trasmesse in esclusiva da Sky, con streaming su Sky Go (riservato agli abbonati) oppure sulla piattaforma NOW (sempre in abbonamento).

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

    Scelti i canali delle gare valide per la diciannovesima giornata:

    • Liverpool-Leeds: Sky Sport Uno e Sky Sport 4K;
    • Crystal Palace-Fulham: Sky Sport Calcio;
    • Sunderland-Manchester City: Sky Sport Uno;
    • Brentford-Tottenham: Sky Sport Calcio.
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NIENTE COPPA D'AFRICA

    Per quanto riguarda la Coppa d'Africa in corso di svolgimento in Marocco, invece, non è prevista alcuna partita.

    Le emozioni del torneo continentale torneranno il 3 gennaio con il via della fase a eliminazione diretta: appuntamento alle ore 20.00 per Mali-Tunisia, primo ottavo di finale.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0