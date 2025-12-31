Calcio in tv anche a Capodanno: cosa guardare il 1° gennaio

Il calcio non va in vacanza, nemmeno a Capodanno: dimostrazione ne è il programma degli incontri visibili in diretta tv e streaming nel primo giorno del 2026.

Come sempre, a prendersi la scena sarà la Premier League che, a differenza degli anni scorsi, ha presentato un Boxing Day in versione ridottissima: il giorno di Santo Stefano, infatti, si è disputata una sola partita (Manchester United-Newcastle).

I tifosi e gli appassionati di calcio inglese sono però pronti a rifarsi con il primo capitolo del nuovo anno: cosa vedere il 1° gennaio, il quadro completo delle partite.