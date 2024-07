Serie A, quanto costano gli abbonamenti allo stadio: il confronto con l'estero

Ecco quanto costa andare allo stadio in Italia nella stagione 2024/2025 e il paragone con i principali campionati europei.

La Serie A è pronta a tornare allo stadio. Tra un’amichevole in altura e una tournée all’estero, manca poco meno di un mese all’inizio ufficiale del campionato 2024/25, ma i tifosi si stanno già preparando.

Sono infatti oltre 300mila gli abbonamenti venduti fin qui da parte delle 20 squadre di Serie A, con alcune che hanno già iniziato a vendere i biglietti per le prime gare della nuova stagione che inizierà il prossimo 17 agosto con i primi anticipi Genoa-Inter e Parma-Fiorentina.

Numeri che in termini di abbonati, a poco a poco, si avvicineranno a quelli delle passate stagioni (considerando che alcune squadre hanno appena aperto le vendite e c’è anche chi come il Como deve ancora lanciare la propria campagna abbonamenti), che hanno permesso anche di registrare numeri record per quanto riguarda il pubblico allo stadio.

Nella passata stagione infatti il campionato italiano ha fatto registrare la sua media spettatori più alta dalla stagione 1997/98 a oggi, con un dato che tocca le 30.911 presenze per incontro, sfiorando la media di 31mila spettatori a partita mai raggiunta appunto dal 1997/98 (quando la Serie A, allora a 18 squadre, chiuse con 31.223 spettatori di media).

Ma quanto costano gli abbonamenti in Serie A? Ecco l'analisi di 'Calcio e Finanza'.