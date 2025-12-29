Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Big January deals GFXGOAL
James Westwood

Da Mohamed Salah ad Antoine Semenyo: le 10 stelle che potrebbero cambiare maglia nel calciomercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio si avvicina rapidamente e i club si daranno nuovamente da fare per rafforzarsi in vista della seconda metà della stagione. Nel mercato invernale del 2025 sono stati spesi 1,2 miliardi di sterline (1,4 miliardi di dollari) nei campionati europei di massima serie e nella Championship inglese, il valore più alto degli ultimi sette anni, con il Manchester City che da solo ha contribuito con 191 milioni di sterline (256 milioni di dollari).

Pubblicità

Il City ha registrato la seconda spesa più alta nella storia dei trasferimenti invernali, dietro alla famigerata campagna acquisti del Chelsea del 2023, spendendo cifre astronomiche per giocatori come Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov e Vitor Reis. Anche Aston Villa, Bournemouth e Wolves sono stati molto attivi, ma la maggior parte dei club della Premier League ha evitato acquisti costosi, e lo stesso vale per i club stranieri.

Questa volta, però, potrebbe non essere così. Una serie di nomi di alto profilo potrebbero cambiare maglia dopo Capodanno e sono diversi i club di alto livello pronti a investire in maniera importante per garantirsi nuovi talenti. Alcuni di loro cercano di fare il passo successivo nella propria carriera, mentre altri sono semplicemente alla ricerca di una nuova sfida e, in casi più rari, la separazione è stata resa inevitabile da un litigio dietro le quinte.

Di seguito, GOAL passa in rassegna 10 stelle che potrebbero essere oggetto di trasferimenti milionari a gennaio...

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    MOHAMED SALAH (LIVERPOOL)

    Ad aprile, Mohamed Salah è stato premiato con un nuovo contratto biennale dopo aver guidato il Liverpool alla conquista della Premier League. Ma a distanza di circa nove mesi, il cosiddetto "Re d'Egitto" è pronto a un'uscita di scena burrascosa che rischia di danneggiare la sua eredità ad Anfield.

    Il 33enne ha accusato il Liverpool di averlo "gettato sotto un autobus" e ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con Arne Slot dopo essere stato messo in panchina per la terza partita consecutiva contro il Leeds lo scorso 6 dicembre. Slot ha immediatamente escluso Salah dalla rosa per la successiva partita dei Reds contro l'Inter in Champions League, suggerendo che non sarebbe stato reintegrato a meno che non avesse presentato delle scuse.

    Sembra che l'olandese abbia ottenuto ciò che voleva, perché Salah è tornato, anche se dalla panchina, nella vittoria per 2-0 del Liverpool sul Brighton. Tuttavia, quando l'amato attaccante ha applaudito i tifosi di casa dopo la partita, l'emozione nei suoi occhi era evidente a tutti, tanto che per molti è stato un vero e proprio addio.

    Salah è ora impegnato nella Coppa d'Africa con l'Egitto ma i corteggiatori di lunga data della Saudi Pro League hanno confermato che rimane un obiettivo. Salah ha mostrato segni di declino per la prima volta in questa stagione, il che significa che questa potrebbe essere l'ultima occasione per i Reds di chiedere una cifra astronomica, vista anche la forza ottenuta dal nuovo contratto che però difficilmente continuerà ad avere un "peso" specifico importante al termine della sessione invernale.

    • Pubblicità
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

    KARIM ADEYEMI (BORUSSIA DORTMUND)

    Secondo BILD, Karim Adeyemi ha comunicato ai dirigenti del Borussia Dortmund la sua intenzione di lasciare il club, poiché la sua fidanzata vorrebbe trasferirsi in una grande città europea per iniziare una nuova vita. Il calciatore della nazionale tedesca ha cambiato agente e ha avviato le trattative per un trasferimento a gennaio, quando di certo le offerte non si faranno attendere.

    L'Inter avrebbe manifestato il proprio interesse per Adeyemi, mentre secondo il Mirror anche Manchester United e Arsenal sarebbero pronti a darsi battaglia per assicurarsi il suo cartellino. Il Dortmund valuta il 23enne circa 75 milioni di sterline (101 milioni di dollari), una cifra molto alta considerando che l'attaccante ha segnato solo 14 goal in Bundesliga nelle sue tre stagioni al club e che recentemente è stato coinvolto in una controversia legale.

    Tuttavia, la capacità di Adeyemi di giocare in qualsiasi posizione dell'attacco lo rende un giocatore molto interessante. L'Arsenal potrebbe pensare a un'altra opzione in attacco, viste le difficoltà di Viktor Gyokeres e gli infortuni di Kai Havertz, mentre lo United ha bisogno di un rinforzo da affiancare Benjamin Sesko. Adeyemi ha ancora un grande potenziale da sfruttare e potrebbe rivelarsi un investimento redditizio nel lungo periodo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    ELLIOT ANDERSON (NOTTINGHAM FOREST)

    I centrocampisti difensivi non sono più economici, almeno non nella Premier League. Enzo Fernandez, Declan Rice e Moises Caicedo sono stati acquistati per oltre 100 milioni di sterline (134 milioni di dollari), e il talismano del Nottingham Forest Elliot Anderson potrebbe essere il prossimo della lista.

    Secondo il giornalista di Sky Sports Florian Pletterberg, questa è la cifra minima richiesta dal Forest per il calciatore della nazionale inglese, dato che il club è stato informato dell'interesse "concreto" del Manchester United. Un investimento così ingente non va preso alla leggera, ma i Red Devils hanno un disperato bisogno di un vero numero 6 che abbia le caratteristiche giuste per proteggere la difesa e le capacità tecniche per mantenere il gioco fluido, e Anderson è sicuramente il profilo giusto

    Tuttavia, secondo quanto riferito, anche il Liverpool starebbe valutando un'offerta a gennaio per il 23enne, insieme al suo ex club, il Newcastle. Il prezzo finale potrebbe battere tutti i record se si generasse un'asta, anche se il Telegraph sostiene che il Forest sia pronto a respingere tutte le offerte di metà stagione.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Guehi(C)Getty Images

    MARC GUEHI (CRYSTAL PALACE)

    Marc Guehi era così vicino a un trasferimento estivo al Liverpool per 35 milioni di sterline (47 milioni di dollari) che aveva persino girato un video di annuncio ufficiale, ma il Crystal Palace ha bloccato l'accordo poco prima dell'annuncio I Reds rimangono grandi ammiratori, ma la concorrenza per Guehi è aumentata notevolmente negli ultimi mesi, con il Daily Mail che riporta che Manchester City, Bayern Monaco e Atletico Madrid sono tutti desiderosi di assicurarsi il suo ingaggio nel 2026.

    Il contratto di Guehi scadrà alla fine della stagione e, senza alcun segnale di rinnovo, è molto probabile che il Palace accoglierà con favore qualsiasi offerta nel mercato invernale. Chiunque farà la prima mossa potrebbe vincere la corsa per il 25enne, che è senza dubbio uno dei difensori centrali più intelligenti della Premier League ed è pronto a fare il salto in un club d'élite.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Nico Schlotterbeck BVBgetty

    NICO SCHLOTTERBECK (BORUSSIA DORTMUND)

    Nico Schlotterbeck è un giocatore molto richiesto. Secondo alcune indiscrezioni, il Barcellona e il Real Madrid seguono da mesi la stella del Borussia Dortmund, mentre il quotidiano BILD sostiene che il Bayern Monaco stia pianificando di strappare il difensore ai rivali della Bundesliga perché lo considera un'alternativa strategica al prossimo free agent Dayot Upamecano.

    Anche il Liverpool avrebbe mostrato interesse per il 26enne nazionale tedesco, il cui contratto attuale scade nel 2027. Il Dortmund sta cercando di rinnovare il contratto a Schlotterbeck a un rinnovo, ma il chiederà almeno 50 milioni di sterline (67 milioni di dollari) se il giocatore insisterà per un trasferimento il mese prossimo. Sarebbe un prezzo modesto da pagare considerando il suo dominio in aria e a terra e le sue naturali doti di leadership, con la possibilità che lui preferisca un trasferimento in Premier League.

  • Semenyo(C)Getty Images

    ANTOINE SEMENYO (BOURNEMOUTH)

    Esiste attualmente un'ala migliore di Antoine Semenyo nella Premier League? La risposta è no, secondo le statistiche e l'osservazione diretta, dato che il talismano del Bournemouth ha ottenuto ampi consensi per la sue qualità tecniche e la sua velocità mozzafiato, che hanno messo in difficoltà una serie quasi infinita di difensori.

    Liverpool, Chelsea, Manchester United e Tottenham hanno espresso vari gradi di interesse per Semenyo in vista della finestra di mercato di gennaio, quando entrerà in vigore la sua clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (87 milioni di dollari). Nel mercato odierno, si tratta di un affare per un giocatore di grande talento che ha già dato prova di sé in Premier League e che, all'età di 25 anni, ha ancora davanti a sé i migliori anni della sua carriera.

    Tuttavia, mentre Semenyo sembra il sostituto perfetto per Salah al Liverpool, l'opinione comune è che il Manchester City sia in testa alla corsa per ingaggiare il calciatore della nazionale ghanese, che secondo quanto riferito vorrebbe chiarire il suo futuro il prima possibile. È quindi molto probabile che Semenyo si trasferisca all'Etihad entro la prima settimana di gennaio, quando si aprirà il calciomercato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    RUBEN NEVES (AL-HILAL)

    Il Times ha affermato che Ruben Neves sta cercando di tornare in Premier League dopo due anni e mezzo in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, che non è riuscito a convincere l'ex stella dei Wolves a firmare un prolungamento del contratto. Old Trafford è stato indicato come la "destinazione ovvia" per Neves a causa delle continue difficoltà dello United a centrocampo, con Amorim che ancora non dispone di un regista specializzato nel dettare e gestire il ritmo delle partite.

    Neves ha dimostrato di poterlo fare durante le sue 253 presenze con i Wolves, ed è stato anche un giocatore affidabile per il Portogallo sin dal suo debutto in nazionale nel 2015. Anche il West Ham è un potenziale pretendente per il 28enne, ma l'opportunità di unirsi a un super club come lo United e di giocare con il suo connazionale Bruno Fernandes sarebbe sicuramente troppo allettante per rifiutarla. I Red Devils potrebbero assicurarsi Neves per la modica cifra di 18 milioni di sterline (24 milioni di dollari), e qualsiasi accordo dovrebbe essere semplice, dato che l'Al-Hilal lo perderà a titolo gratuito in estate se non lo vende adesso.

  • Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    CONOR GALLAGHER (ATLETICO MADRID)

    Alla fine di novembre, Sky Sports ha rivelato che 16 club della Premier League hanno mostrato interesse per Conor Gallagher dopo il suo trasferimento dall'Atletico Madrid al Chelsea per 33 milioni di sterline (44 milioni di dollari) nell'agosto 2024, il che dimostra quanto sia apprezzato in Inghilterra. L'ex centrocampista del Crystal Palace ha fatto un'ottima impressione nella sua prima stagione nella capitale spagnola, ma non è più un titolare fisso con Diego Simeone e ha ammesso di non essere soddisfatto della sua posizione in squadra con i Mondiali alle porte.

    Il Guardian sostiene che anche il Manchester United stia monitorando Gallagher in vista di un approccio di prestito a gennaio, ma si dice che l'Atletico preferisca una vendita definitiva e voglia recuperare il suo investimento iniziale, il che potrebbe aprire le porte a squadre come il Tottenham e il Leeds. Non ci sono molti centrocampisti box-to-box affidabili nella fascia di prezzo di Gallagher, e un impatto importante nei prossimi sei mesi in un ambiente familiare potrebbe essere sufficiente per lui per entrare nei piani di Thomas Tuchel per l'Inghilterra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    MARC-ANDRE TER STEGEN (BARCELLONA)

    Marc-Andre ter Stegen è tornato in campo con il Barcellona dopo tre mesi di stop nella vittoria in Copa del Rey contro il Guadalajara, dopo essersi completamente ripreso dall'intervento chirurgico alla schiena, ma l'allenatore Hansi Flick ha chiarito che si è trattato solo di un caso isolato. Joan Garcia e Wojciech Szczesny sono ora i portieri titolari al Camp Nou, con Ter Stegen che è stato temporaneamente privato della fascia di capitano del club ad agosto dopo aver rifiutato di condividere i suoi dati medici con la Liga, il che avrebbe liberato il 50% del suo stipendio ai fini della registrazione.

    Sembra non esserci via di ritorno, con Mundo Deportivo che riferisce che club in Turchia e Arabia Saudita potrebbero offrire a Ter Stegen una via di fuga. Un nuovo inizio in Premier League potrebbe essere un'altra opzione per Ter Stegen, dato che l'Aston Villa ha contattato il Barça per avere maggiori informazioni sulla sua situazione. Non n è chiaro se il Villa lo stia prendendo in considerazione per il posto di titolare, dato che Emiliano Martinez è ancora sotto contratto.

  • Yildiz JuventusGetty Images

    KENAN YILDIZ (JUVENTUS)

    La Juventus rischia davvero di perdere il suo prezioso giocatore? Kenan Yildiz ha un contratto fino al 2029, ma ritiene che il suo attuale stipendio non rifletta accuratamente la sua importanza per la squadra e sta spingendo per un rinnovo che lo collocherebbe tra i giocatori più pagati del club, secondo quanto riportato da Tuttosport.

    Finora non ci sono stati progressi nelle trattative per il rinnovo e, secondo quanto riferito, l'Arsenal avrebbe contattato l'agente di Yildiz, Jorge Mendes, per discutere della sua disponibilità. La versatilità del 20enne attaccante avrebbe attirato l'attenzione di Mikel Arteta e i Gunners potrebbero mettere alla prova la determinazione della Juve con un'offerta a gennaio.

    Yildiz è ora il protagonista di una Juve in cerca di identità e ha il talento tecnico e la tenacia necessari per passare alla squadra leader della Premier League. Tuttavia, anche Chelsea, Manchester United e Real Madrid sono stati accostati al calciatore turco, che la Juve valuta ben 80 milioni di sterline (108 milioni di dollari). Al momento però appare davvero molto improbabile che la Juventus decida di cedere Yildiz a gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0