Da Mohamed Salah ad Antoine Semenyo: le 10 stelle che potrebbero cambiare maglia nel calciomercato di gennaio

Il City ha registrato la seconda spesa più alta nella storia dei trasferimenti invernali, dietro alla famigerata campagna acquisti del Chelsea del 2023, spendendo cifre astronomiche per giocatori come Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov e Vitor Reis. Anche Aston Villa, Bournemouth e Wolves sono stati molto attivi, ma la maggior parte dei club della Premier League ha evitato acquisti costosi, e lo stesso vale per i club stranieri.

Questa volta, però, potrebbe non essere così. Una serie di nomi di alto profilo potrebbero cambiare maglia dopo Capodanno e sono diversi i club di alto livello pronti a investire in maniera importante per garantirsi nuovi talenti. Alcuni di loro cercano di fare il passo successivo nella propria carriera, mentre altri sono semplicemente alla ricerca di una nuova sfida e, in casi più rari, la separazione è stata resa inevitabile da un litigio dietro le quinte.

Di seguito, GOAL passa in rassegna 10 stelle che potrebbero essere oggetto di trasferimenti milionari a gennaio...