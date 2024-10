Uno sguardo al passato per Calafiori, che giocherà nuovamente allo stadio Olimpico: è cresciuto nella Roma, poi l'addio.

Tornerà di nuovo a calpestare il prato dell'Olimpico: non sarà la prima volta per Riccardo Calafiori da quando ha lasciato la Roma nell'estate del 2022.

Questa volta però lo farà non da "avversario", come successo nella passata stagione quando vestiva la maglia del Bologna, ma con l'Italia.

Gli azzurri affronteranno il Belgio domani in Nations League e a presentare la partita c'era in conferenza Calafiori, che si è soffermato proprio sul significato per lui di giocare in quello stadio.

Il difensore dell'Arsenal ha trascorso tanti anni in giallorosso, crescendo dalle giovanili fino a debuttare con la prima squadra.