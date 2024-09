Israele vs Italia

Il difensore dell’Arsenal non sarà tra i protagonisti di Israele-Italia: non ha rimediato dall’infortunio rimediato contro la Francia.

Notizie non positive per Luciano Spalletti alla vigilia di Israele-Italia, sfida valida per la seconda giornata della Nations League.

Riccardo Calafiori infatti non sarà tra i protagonisti della partita che si giocherà lunedì sera alla Boszik Arena di Budapest.

Il difensore dell’Arsenal, che aveva riportato un infortunio al polpaccio nel corso della sfida con la Francia, lascia il ritiro Azzurro per unirsi nuovamente al suo club.