Calafiori e la differenza tra Thiago Motta e gli altri allenatori: "Non mi era mai capitato"

Il difensore del Bologna parla del legame con il proprio tecnico, del ruolo in campo e del sogno Nazionale: "Un obiettivo, ce la metterò tutta".

Non solo il Bologna, ovvero la squadra in cui gioca e con cui sogna uno storico approdo in Champions League: anche Riccardo Calafiori è una delle sorprese più belle del campionato. E da centrale difensivo, ruolo quasi inedito.

L'ex giocatore della Roma tra le altre ha concesso un'intervista a Cronache di Spogliatoio, trattando diversi tempi: sia di squadra che personali.

Dal legame con Thiago Motta, con cui potrebbe riunirsi il prossimo anno alla Juventus, a quello con De Rossi, passando per il sogno di indossare la maglia della Nazionale maggiore: ecco le risposte di Calafiori.