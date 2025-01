Calabria titolare in Milan-Parma: prima chance per provare a cambiare il futuro

Milan-Parma da titolare sulla fascia destra per Calabria, che in estate dovrebbe salutare i rossoneri alla scadenza del contratto.

Battuto con un po' di sofferenza in Girona in Champions League, per il Milan è tempo di tornare in scena nel contesto del campionato con la sfida che metterà la squadra di Conceiçao di fronte al Parma.

Appuntamento per domenica all'ora di pranzo a San Siro, dove sarà presente Kyle Walker, ma soltanto per assistere al match dalla tribuna: questioni burocratiche impediranno all'inglese di esordire in rossonero tra pochi giorni.

Sulla fascia destra difensiva toccherà così a Davide Calabria, il cui avvenire sembra segnato: al termine della stagione dovrebbe consumarsi l'addio al Milan, a meno di un cambio di programma che consentirebbe all'ex capitano di tenersi stretta la maglia del 'Diavolo'.