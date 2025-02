Calabria sull’addio al Milan: “C’erano situazioni spiacevoli, al Bologna ho trovato un ambiente sano”

Nel giorno della presentazione al Bologna, il terzino torna sull’addio ai rossoneri: “So quanto ho dato per quella maglia, scelta giusta per tutti”.

La nuova vita di Davide Calabria riparte dal Bologna. Una vera e propria svolta per il terzino, che a gennaio ha lasciato il Milan, società dove è cresciuto e dove ha sempre giocato: dal settore giovanile fino a indossare la fascia di capitano.

Un addio con più di uno strascico polemico. L’avventura in rossonero per il terzino è finita male, con l’episodio della quasi rissa in campo con Sérgio Conceição come atto conclusivo.

Adesso però Calabria è concentrato sulla nuova sfida che lo aspetta. Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo calciatore del Bologna, il terzino ha lanciato qualche stoccata al sui ex club.