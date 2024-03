Cagliari e Verona a pari punti, chi retrocede? Cosa succede in Serie A e regolamento per la salvezza

Cosa succede se Cagliari e Verona chiudono il campionato di Serie A con gli stessi punti al terzultimo e 18esimo posto?

Tra le squadre in lotta per la salvezza, in grande difficoltà nel 2023-2024, ci sono Cagliari e Verona. Se la squadra sarda continua ad affidare all'eroe della promozione Claudio Ranieri, la squadra gialloblù non è da meno confermando Baroni sulla propria panchina.

A fine annata, tra le varie possibilità, c'è anche quella di vedere Cagliari e Verona al terzultimo posto in classifica, l'ultimo che vale la retrocessione nella Serie B 2024-2025.

Ma cosa succede in caso di conclusione del campionato a pari punti?