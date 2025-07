Cagliari-Ospitaletto dove vederla: DAZN, Sky, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming e formazioni dell'amichevole

Primo test estivo per il Cagliari che inaugura la stagione giocando contro l'Ospitaletto in amichevole.

Il Cagliari dopo aver raggiunto la salvezza nella passata stagione senza grossi problemi si prepara al campionato di Serie A 2025/2026. In panchina è arrivato Fabio Pisacane, ex giocatore rossoblù che ha preso il posto di Davide Nicola.

Un'opportunità per il giovane allenatore che ha iniziato a lavorare con la squadra e che per la prima amichevole giocherà contro l'Ospitaletto, squadra che milita in Serie C. Sarà il primo test per il Cagliari che poi affronterà in amichevole il Galatasaray, l'Hannover e il Saint Etienne.

Tutte le informazioni sull'amichevole tra Cagliari e Ospitaletto.