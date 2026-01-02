Cagliari-Milan, da quando non vincono i rossoblù? Dal goal di mister Pisacane

Essere il Cagliari e affrontare le classiche big della Serie A non è mai facile. Successi e al massimo pareggi sono quasi sempre dalla parte di Juventus, Inter, Napoli e di tutte le italiane top, in grado di superare una squadra che da decenni è sempre in lotta per la sola salvezza. La regola delle sconfitte contro le grandi va di pari passo con alcune eccezioni, che nel caso della sfidante odierna risultano essere ulteriormente limitate.

Prima partita del 18esimo turno di Serie A, nonchè la prima in assoluto del 2026, Cagliari-Milan vede una squadra altalenante come quella sarda ospitare l'ex Allegri, in piena lotta per lo Scudetto nonostante qualche stop di troppo contro le piccole. Come il Cagliari.

Allegri dovrà dimostrare nella sua vecchia Sardegna di aver superato i problemi nei match in cui deve fare la partita. Un primo passo è stato compiuto contro il Verona, ma ora serve continuità in trasferta per evitare di cambiare la storia di una gara a senso unico negli ultimi tre decenni. Tanto che l'ultimo successo del Cagliari, sia sull'Isola che a San Siro, si è registrato nel 2017. Proprio grazie all'attuale mister rossoblù, Fabio Pisacane.