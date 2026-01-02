Pubblicità
Francesco Schirru

Cagliari-Milan, da quando non vincono i rossoblù? Dal goal di mister Pisacane

Le partite contro il Milan sono il più grande tabù del Cagliari, considerando che negli ultimi cinquant'anni sono arrivate appena tre vittorie. La svolta nel 2026?

Essere il Cagliari e affrontare le classiche big della Serie A non è mai facile. Successi e al massimo pareggi sono quasi sempre dalla parte di Juventus, Inter, Napoli e di tutte le italiane top, in grado di superare una squadra che da decenni è sempre in lotta per la sola salvezza. La regola delle sconfitte contro le grandi va di pari passo con alcune eccezioni, che nel caso della sfidante odierna risultano essere ulteriormente limitate.

Prima partita del 18esimo turno di Serie A, nonchè la prima in assoluto del 2026, Cagliari-Milan vede una squadra altalenante come quella sarda ospitare l'ex Allegri, in piena lotta per lo Scudetto nonostante qualche stop di troppo contro le piccole. Come il Cagliari. 

Allegri dovrà dimostrare nella sua vecchia Sardegna di aver superato i problemi nei match in cui deve fare la partita. Un primo passo è stato compiuto contro il Verona, ma ora serve continuità in trasferta per evitare di cambiare la storia di una gara a senso unico negli ultimi tre decenni. Tanto che l'ultimo successo del Cagliari, sia sull'Isola che a San Siro, si è registrato nel 2017. Proprio grazie all'attuale mister rossoblù, Fabio Pisacane.

  • CAGLIARI-MILAN, MAGGIO 2017

    La gara contro il Milan è stata negli ultimi tre decenni la più difficile per il Cagliari. Un solo successo arrivato nel 2017 rende ferrea la regola di un team rossonero continuamente favorito contro i rossoblù.

    Nel maggio di nove anni fa proprio Pisacane, attuale giovane tecnico del Cagliari, a firmare il successo: nel 2-1 maturato in primavera, l'allora difensore si fece trovare pronto su una respinta di Donnarumma sulla punizione di Joao Pedro, facendo esplodere il popolo rossoblù presente al'Unipol Domus.

    Il match vide in goal lo stesso Joao Pedro per il vantaggio del Cagliari, con il futuro idolo rossoblù Lapadula a siglare il momentaneo pareggio. La partita del capoluogo portò tra l'altro all'esordio di Crosta tra i pali del team sardo, oggi in Serie D.

  • DOMINIO MILAN A CAGLIARI

    Escludendo la vittoria del 2017, il Cagliari non ha mai battuto il Milan in Sardegna nel corso del nuovo millennio. Un dato assolutamente schiacciante, aiutato anche dai mancati successi a San Siro.

    Nonostante il Milan si sia fermato per due volte consecutive nell'ultima annata, con pareggi per 3-3 e 1-1 tra Cagliari e Milano, per trovare un altro k.o rossonero bisogna tornare indietro fino all'ottobre 1998.

    Curiosamente il Milan subì la seconda sconfitta di fila contro il Cagliari, visto che quella precedente era stata registrata poco prima della retrocessione in B del team sardo.

    Allargando ulteriormente la statistica, il Cagliari ha battuto il Milan solamente tre volte dal 1976 ad oggi: cinquant'anni di dominio.

  • SVOLTA O CONFERMA?

    Considerando i precedenti e la striscia di risultati positivi del Milan, battuto solamente nel primo turno contro la Cremonese (almeno in Serie ), verrebbe da pensare che pronosticare un successo del Cagliari sarebbe alquanto assurdo. Eppure il Milan ha spesso rischiato di cadere contro le piccole in questa annata, fermato da Pisa, Parma e Sassuolo.

    I margini per cambiare la storia ci sono, anche considerando i vari problemi del Milan (Nkunku out, Pulisic e Leao non al meglio, Fullkrug appena arrivato, Gabbia recuperato ma solamente per la panchina). Poi, come sempre, sarà il campo a parlare.

