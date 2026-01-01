Pubblicità
Allegri Milan Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Cagliari-Milan, Allegri annuncia diversi problemi: "Nkunku out, Pulisic in dubbio"

Vigilia di Cagliari-Milan, Allegri deve fare i conti con diversi problemi e con grossi dubbi di formazione per affrontare la squadra di Pisacane in Sardegna.

Sul fronte degli infortunati non si apre al meglio il 2026 del Milan. Alla vigilia della trasferta di Cagliari, infatti, Max Allegri ha svelato come diversi elementi rossoneri non saranno pronti per la Sardegna, o comunque risultano essere in forte dubbio per il primo match dell'anno.

Nkunku, autore di una doppietta nell'ultima uscita del 2025, non partirà per Cagliari, mentre Pulisic è in grosso dubbio per il match. Gabbia è invece recuperato, ma non pienamente e coomincerà dunque in panchina. Infine Pavlovic, che a causa di un'attacco febbrile potrebbe saltare il match contro i rossoblù con cui si apre il nuovo anno.

"Gabbia è recuperato, oggi si è allenato con la squadra e verrà in panchina domani" le parole di Allegri. "Nkunku invece non ci sarà, persiste il fastidio alla caviglia. Leao si è completamente ristabilito, anche se non gioca da un mese. Pulisic fino a ieri si è allenato a parte, vediamo domani come sta. Pavlovic ha avuto la febbre, vediamo come sta domani".

  • DENTRO FULLKRUG

    Fullkrug è il nuovo volto del Milan per la trasferta sarda, con l'attaccante appena arrivato in rossonero che sarà convocato:

    "Domani sarà a disposizione, sono molto contento del suo arrivo. Dobbiamo sapere che ora bisogna alzare l'asticella, più si va avanti e più non hai tempo per recuperare. Verrà in panchina. Magari spezzerò un po' la partita, tanto pensi una cosa e ne succede un'altra. L'importante è recuperare tutti".

  • IL DISCORSO INTER-NAPOLI

    A fine 2025 si è parlato molto del duello verbale tra Inter e Napoli sulla favorita allo Scudetto.

    Come la pensa Allegri? Vede entrambe davanti:

    "Uno dice una roba, uno dice un'altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo Scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita, l'altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto".

  • ARRIVARE QUARTI

    Allegri non parla di Scudetto, ma continua ad avere la Champions League come obiettivo principale:

    L'obiettivo è che il Milan giochi tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime quattro. Bisogna avere l'ambizione di fare il massimo e ambire al massimo traguardo, solo così puoi ottenere il massimo. Il campionato è semplice: chi vince è la migliore".

    "Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti. Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions. Di solito quella che vince è sempre la favorita, poi l'Inter se non erro, negli ultimi 5 anni, non è mai uscita dal primo o dal secondo posto".

  • DI NUOVO CAGLIARI

    Allegri è legatissimo a Cagliari, avversaria nella partita di venerdì:

    "Sono molto legato alla città, ho ancora amici. Fare risultato a Cagliari è sempre complicato, ma torno sempre ben volentieri. Domani dovremo fare un'altra partita ordinata, loro sono molto veloci. Ci sarà bisogno di una prestazione migliore di quella col Verona".

    "Oggi è un vantaggio giocare il 2, perché se avessimo giocato il 3 allora qualche ragazzo il primo poteva fare serata, e invece così non è stato"

