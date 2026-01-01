Cagliari-Milan, Allegri annuncia diversi problemi: "Nkunku out, Pulisic in dubbio"

Sul fronte degli infortunati non si apre al meglio il 2026 del Milan. Alla vigilia della trasferta di Cagliari, infatti, Max Allegri ha svelato come diversi elementi rossoneri non saranno pronti per la Sardegna, o comunque risultano essere in forte dubbio per il primo match dell'anno.

Nkunku, autore di una doppietta nell'ultima uscita del 2025, non partirà per Cagliari, mentre Pulisic è in grosso dubbio per il match. Gabbia è invece recuperato, ma non pienamente e coomincerà dunque in panchina. Infine Pavlovic, che a causa di un'attacco febbrile potrebbe saltare il match contro i rossoblù con cui si apre il nuovo anno.

"Gabbia è recuperato, oggi si è allenato con la squadra e verrà in panchina domani" le parole di Allegri. "Nkunku invece non ci sarà, persiste il fastidio alla caviglia. Leao si è completamente ristabilito, anche se non gioca da un mese. Pulisic fino a ieri si è allenato a parte, vediamo domani come sta. Pavlovic ha avuto la febbre, vediamo come sta domani".