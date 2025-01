Cagliari-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scontro molto pesante in ottica salvezza tra sardi e pugliesi. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dopo il confortante punto di San Siro rimediato in rimonta contro il Milan, il Cagliari ospita il Lecce in uno scontro più che diretto in ottica lotta per la salvezza.

I pugliesi, reduci dalla vittoria pesantissima in casa dell'Empoli, cercano ulteriori conferme ancora una volta lontani da casa.

In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.