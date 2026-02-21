Goal.com
Cagliari Lazio Serie A
Francesco Schirru

Cagliari-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: un palo e poco altro, Kilicsoy e Zaccagni non pungono

L'ultima partita del sabato si conclude senza reti: padroni di casa più pericolosi, ma Provedel non ha dovuto compiere miracoli nel corso del match.

Dopo le vittorie di Inter e Como ai danni di Lecce e Juventus, si chiude senza reti il match di Cagliari tra i padroni di casa e la Lazio di Sarri. 0-0 all'Unipol Domus del capoluogo sardo, con un match non proprio esaltante e dalle poche emozioni. Un match alla fin fine equilibrato, nonostante i rossoblù siano più volte andati vicini al vantaggio rispetto a una formazione ospite attendista.

Soprattutto nel primo tempo, con il palo di Ze Pedro e la conclusione di Adopo che ha sfiorato il legno, il Cagliari ha avuto modo di mettere pressione alla Lazio, con Provedel alla fine non impegnato direttamente. Poca precisione e un po' di sfortuna per i rossoblù, che hanno chiuso la frazione iniziale con la consapevolezza di avere voglia e gamba, non mostrata allo stesso modo nella ripresa.

Il secondo tempo ha permesso alla Lazio di respirare, rimettendo in ordine le idee e facendosi così più pericolosa, nonostante un Caprile che ha dovuto rispondere presente in una manciata di occasioni, abbastanza limitata. Dopo la sconfitta dell'ultimo turno, entrambe le squadre ottengono un punticino che non aiuta tantissimo in termini di inseguimento europeo e fuga dal terzultimo posto, ma che smuove comunque la classifica in vista dei propri rispettivi obiettivi. 

Il Cagliari chiuderà febbraio a Parma senza Mina, espulso nel finale, mentre la Lazio aprirà marzo sfidando il Torino in un match che non potrà sbagliare: l'Europa è lontana e senza una serie di vittorie dovrà dire addio alla possibilità continentale tramite il campionato, nonostante la vittoria della Coppa Italia possa ancora garantire il pass per il 2026/2027.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Ottima prova per Zé Pedro (voto 6.5), che si è fatto valere sia in fase offensiva con un palo colpito, sia in termini difensivi. Male invece il compagno Mina (5), spesso troppo irruento ed espulso nel finale per doppio giallo. Esposito (6) non ha avuto grosse opportunità di mettersi in mostra.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 6.5, Mina 5, Dossena 6, Obert 6; Adopo 5.5, Mazzitelli 5.5 (41' Idrissi 6), Sulemana 6; Palestra 6.5, Kilicsoy 6 (88' Zappa sv), Esposito 6 (73' Trepy 6)

  • PAGELLE LAZIO

    Nelle ultime settimne l'attacco cagliaritano ha dimostrato di essere imprevedibile, Romagnoli (voto 6.5) è riuscito ad anticipare ogni possibile mossa pericolosa dei padroni di casa. Zaccagni (5.5) è appena rientrato ed è risultato un po' legnoso, buona gestione del centrocampo da parte di Cataldi (6.5) una volta entrato nella ripresa.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (72' Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 6 (60' Cataldi 6.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (60' Cancellieri 6), Maldini 6 (72' Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84' Noslin sv)

  • TABELLINO CAGLIARI-LAZIO 0-0

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 6.5, Mina 5, Dossena 6, Obert 6; Adopo 5.5, Mazzitelli 5.5 (41' Idrissi 6), Sulemana 6; Palestra 6.5, Kilicsoy 6 (88' Zappa sv), Esposito 6 (73' Trepy 6). Allenatore: Pisacane

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (72' Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 6 (60' Cataldi 6.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (60' Cancellieri 6), Maldini 6 (72' Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84' Noslin sv). Allenatore: Sarri

    Arbitro: Rapuano

    Ammoniti: Pedro (L), Pellegrini (L), Provstgaard (L)

    Espulsi: Mina (C)

0