Cosa dire quando controlli per 90 minuti la partita senza mai far avvicinare gli avversari nella tua area di rigore e poi perdi? Luciano Spalletti è stato "fatalista" nel post partita di Cagliari-Juventus: "Ci sono gare che devono andare così".
Ed è vero, capitano sempre all'interno di una stagione le partite "maledette", ma in questo caso non può essere tutto derubricato alla sfortuna. Si potrebbe anche dire ad esempio che la gara "è andata così" perché ai bianconeri è mancato un centravanti di un certo tipo e livello.
Proprio la giornata di ieri, nell'avvicinamento della partita, la dirigenza juventina aveva portato avanti i dialoghi per regalare a Spalletti un nuovo numero 9. La sconfitta a Cagliari spiega perché c'è questa volontà.