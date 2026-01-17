Cagliari-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Mazzitelli fa impazzire l'Unipol Domus, Yildiz ci prova ma non basta, Koopmeiners e David deludono

Il grande entusiasmo delle ultime settimane non ha portato il risultato sperato: la Juventus, nel vento e nella pioggia di Cagliari, esce sconfitta.

I bianconeri, in maglia celeste, partono subito fortissimo, dominando il possesso palla e riconquistando rapidamente il pallone grazie a un pressing intenso. Al 15’, Miretti cade in area e l’arbitro Massa indica il dischetto, salvo poi essere richiamato dal VAR: è infatti il centrocampista a colpire involontariamente Mazzitelli nel tentativo di concludere verso la porta. Lo stesso Mazzitelli ha l’occasione di sbloccare il match, ma Caprile risponde con un grande riflesso, mantenendo lo 0-0.

In avvio di ripresa, il copione non cambia: la Juventus fa la partita, il Cagliari si difende e cerca di ripartire in contropiede. A sorpresa, però, sono i padroni di casa a sbloccare il match: punizione dalla trequarti battuta da Gaetano, Mazzitelli si defila e, indisturbato, colpisce al volo battendo Perin con un gran destro.

Spalletti prova a reagire con scelte offensive: fuori Locatelli e Miretti, dentro Zhegrova e Openda. L’assedio finale della Juventus, però, non produce frutti e il Cagliari vince 1-0, interrompendo la striscia positiva dei bianconeri, fermi dopo sette risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League.