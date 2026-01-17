Pubblicità
Cagliari JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Cagliari-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Mazzitelli fa impazzire l'Unipol Domus, Yildiz ci prova ma non basta, Koopmeiners e David deludono

Stop improvviso della Juventus che, dopo sette risultati utili consecutivi, cade all'Unipol Domus contro il Cagliari: decide la bella rete nella ripresa di Mazzitelli.

Il grande entusiasmo delle ultime settimane non ha portato il risultato sperato: la Juventus, nel vento e nella pioggia di Cagliari, esce sconfitta.

I bianconeri, in maglia celeste, partono subito fortissimo, dominando il possesso palla e riconquistando rapidamente il pallone grazie a un pressing intenso. Al 15’, Miretti cade in area e l’arbitro Massa indica il dischetto, salvo poi essere richiamato dal VAR: è infatti il centrocampista a colpire involontariamente Mazzitelli nel tentativo di concludere verso la porta. Lo stesso Mazzitelli ha l’occasione di sbloccare il match, ma Caprile risponde con un grande riflesso, mantenendo lo 0-0.

In avvio di ripresa, il copione non cambia: la Juventus fa la partita, il Cagliari si difende e cerca di ripartire in contropiede. A sorpresa, però, sono i padroni di casa a sbloccare il match: punizione dalla trequarti battuta da Gaetano, Mazzitelli si defila e, indisturbato, colpisce al volo battendo Perin con un gran destro.

Spalletti prova a reagire con scelte offensive: fuori Locatelli e Miretti, dentro Zhegrova e Openda. L’assedio finale della Juventus, però, non produce frutti e il Cagliari vince 1-0, interrompendo la striscia positiva dei bianconeri, fermi dopo sette risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Dopo 443 giorni, Mazzitelli (voto 7) torna a segnare in Serie A, facendo esplodere di gioia i tifosi dell’Unipol Domus con un grandissimo destro al volo su punizione battuta da Gaetano (voto 6.5).

    Caprile (voto 6.5) tiene in partita i suoi con alcune parate importanti, ma una sua indecisione rischia di costare caro al Cagliari.

    Delude invece la coppia Esposito-Kilicsoy (voto 5.5 entrambi): Pisacane è costretto a sostituirli all’inizio della ripresa, dopo che non erano mai riusciti a creare occasioni pericolose nei pressi dell’area bianconera.

    VOTI CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Ze Pedro 6.5, Mina 6, Luperto 6.5; Palestra 6.5, Adopo 6, Mazzitelli 7, Gaetano 6.5, Obert 6; Esposito 5.5 (64' Idrissi 6), Kilicsoy 5.5 (54' Borrelli 6). All. Pisacane

  • PAGELLE JUVENTUS

    Altra occasione sprecata da Koopmeiners (voto 5): troppo macchinoso in fase di possesso, fatica a mettersi in mostra senza palla e risulta spesso inutile per la manovra offensiva bianconera.

    Dopo alcune prestazioni convincenti, David (voto 5) abbassa nuovamente il ritmo e i risultati sono evidenti: mai pericoloso in area del Cagliari e progressivamente scompare dalla partita.

    Miretti (voto 6) è il giocatore che ci prova di più nella Juventus nel primo tempo, arrivando più volte alla conclusione e pressando a tutto campo gli avversari; esce nel corso della ripresa dopo la rete del Cagliari per far spazio a Openda (voto 5.5).

    Yildiz (voto 6.5) fatica nel primo tempo, ma nella ripresa prova a incidere: da solo, però, non basta a cambiare le sorti della partita.

    VOTI JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 5.5, Bremer 6, Kelly 6, Cambiaso 5.5 (80' Conceicao sv); Locatelli 6 (66' Zhegrova 5.5), Koopmeiners 5; McKennie 5.5 (80' Thuram sv), Miretti 6 (66' Openda 5.5), Yildiz 6.5; David 5 (88' Adzic sv). All. Spalletti

  • TABELLINO CAGLIARI-JUVENTUS 1-0

    Marcatori: 65' Mazzitelli

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Ze Pedro 6.5, Mina 6.5, Luperto 6.5; Palestra 6.5, Adopo 6, Mazzitelli 7, Gaetano 6.5, Obert 6; Esposito 5.5 (64' Idrissi 6), Kilicsoy 5.5 (54' Borrelli 6). All. Pisacane

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 5.5, Bremer 6, Kelly 6, Cambiaso 5.5 (80' Conceicao sv); Locatelli 6 (66' Zhegrova 5.5), Koopmeiners 5; McKennie 5.5 (80' Thuram sv), Miretti 6 (66' Openda 5.5), Yildiz 6.5; David 5 (88' Adzic sv). All. Spalletti

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: 30' Yildiz

    Espulsi: -

