Coppa Italia, c'è Cagliari-Cremonese: chi si qualifica se al 90' il risultato è ancora di parità? Il regolamento è appena cambiato per il 2024/2025.

Fanalino di coda in campionato, il Cagliari di Nicola prova a dare una svolta alla propria stagione rilanciandosi in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale in gara unica, i rossoblù sfidano la Cremonese per accedere al turno successivo.

Reduce da tre sconfitte di fila in Serie A, il Cagliari gioca i sedicesimi in casa. Non è prevista, come da regolamento, una trasferta in casa della Cremonese, con l'accesso al turno successivo che dovrà essere definito già il 24 settembre.

Non essendoci un ritorno, cosa succede in caso di parità? Per la Coppa Italia 2024/2025 è cambiato tutto rispetto al 2023/2024.