Cagliari-Cremonese, dove vederla: Mediaset, Rai, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Coppa Italia

Cagliari vs Cremonese

Cagliari e Cremonese si affrontano nei sedicesimi di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Reduce dalla sconfitta interna patita contro l’Empoli nel quinto turno di Serie A, il Cagliari torna a concentrarsi sulla Coppa Italia.

La compagine sarda affronta nei sedicesimi di finale del torneo la Cremonese e lo fa sapendo che in palio c’è più del passaggio del turno. I rossoblù infatti nelle ultime tre uscite hanno inanellato altrettante sconfitte (contro Lecce, Napoli e appunto Empoli) e il loro score in campionato parla di soli due punti messi in cascina su 15 disponibili.

Per l’ultimo e sin qui unico successo stagionale del Cagliari, bisogna dunque tornare allo scorso 12 agosto quando, proprio in Coppa Italia, fu la Carrarese ad arrendersi alla Unipol Domus (3-1 il risultato finale).

Si presenta alla sfida con un umore decisamente diverso la Cremonese che è reduce da un pesante successo per 2-1 ottenuto in campionato sul campo del Catanzaro.

I grigiorossi, che hanno totalizzato 10 punti nelle prime sei giornate di Serie B, nel precedente turno di Coppa Italia hanno superato l’ostacolo Bari ai calci di rigore.

La vincitrice di questo confronto affronterà la Juventus negli ottavi di finale.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.