Cagliari-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari vs Atalanta

La Dea per continuare a inseguire il sogno Scudetto, rossoblu a caccia di punti salvezza: all’Unipol Domus Nicola sfida Gasperini.

Sfida in terra sarda per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri nel sabato di Serie A Enilive saranno impegnati a Cagliari, contro i rossoblu di Davide Nicola.

Archiviata l’amara sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, per la Dea è di nuovo testa sul campionato, dove c’è sempre da coltivare il sogno legato allo Scudetto.

Di tutt’altro tenore, invece, il percorso del Cagliari: per Piccoli, ex della gara, e compagni, focus sempre fisso sulla lotta salvezza, con punti da ottenere per migliorare la classifica e allontanarsi quanto più possibile dalla zona rossa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.