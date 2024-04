Caduta e rinascita de 'La Masia': come l'accademia del Barcellona ha ricominciato a sfornare talenti

I blaugrana sono tornati alle origini, facendo esordire in prima squadra i loro migliori talenti indipendentemente dall'età.

Il Barcellona ha ancora una volta battuto ogni record, anche se stavolta i risultati ottenuti in campo non c'entrano: il riferimento è alla rinnovata tendenza di schierare giocatori al di sotto dei 18 anni d'età nell'undici titolare.

Uno scenario concretizzatosi nel ritorno degli ottavi di Champions League, quando Xavi ha deciso di lanciare dal 1' i due classe 2007 Cubarsì e Yamal; senza dimenticare il 20enne Fermin Lopez, schierato a centrocampo e decisivo con la rete del provvisorio 1-0 catalano.

A questi vanno aggiunti anche Hector Fort e Marc Guiu, a cui Xavi ha concesso spazio nel corso della stagione: un segnale importante di vera e propria rinascita per la celebre Masia, tornata a produrre talenti in grado di incidere alla grande anche in prima squadra.