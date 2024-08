Cadice-Lazio dove vederla: Sportitalia, DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il pre-campionato della squadra di Baroni si chiude con la gara contro gli spagnoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Il pre-campionato della Lazio di Marco Baroni si chiude a Cadice, in Spagna. Reduce dal pari del St. Mary’s contro il Southampton, la formazione biancoceleste affronta i padroni di casa nell’ultimo impegno estivo: dal prossimo weekend si inizierà a fare sul serio con il debutto in Serie A contro il Venezia nella prima giornata del nuovo campionato.

Come dicevamo, in Inghilterra è arrivato l’1-1 con la straordinaria acrobazia di Castellanos con cui la Lazio ha risposto allo svantaggio iniziale con il goal di Brereton-Diaz per il Southampton.

Nel pre-campionato, la Lazio ha battuto la selezione locale di Auronzo di Cadore, il Trapani, l’Hansa Rostock e il Frosinone, mentre non è andata oltre il pari contro Triestina e Southampton.

La Lazio e il Cadice si affrontano in quello che è un appuntamento classico dell’estate del club spagnolo, il trofeo Ramon de Carranza, noto in Spagna anche con il nome di ‘El trofeo de los trofeos’.

La competizione va in scena a Cadice dal 1955 e l’anno scorso la formazione locale sfidò il Lecce, aggiudicandosi la coppa.

Di seguito tutte le informazioni su Cadice-Lazio del 10 agosto: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.