C’è la Juventus e la Fiorentina ha bisogno di punti: Kean farà di tutto per esserci con i bianconeri

È una partita che da sempre è diversa da tutte le altre e, paradossalmente, per una Fiorentina che sta vivendo la fase più complicata della sua storia recente, potrebbe arrivare al momento giusto.

La compagine gigliata, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica ed è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato (l’unica squadra del lotto insieme al Verona), alla ripresa affronterà la Juventus in una sfida valida per il dodicesimo turno.

Una partita che metterà in palio punti pesantissimi, ma soprattutto la possibilità di rilanciarsi dopo un inizio di stagione da incubo, scandito da pochissime soddisfazioni e dall’esonero di Stefano Pioli.

Molte delle speranze dei viola passeranno dall’ex più atteso della gara, Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina ha saltato l’ultima partita di campionato con il Genoa e gli impegni della Nazionale a causa di un infortunio, ma contro la Juve farà di tutto per esserci.