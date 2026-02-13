Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Butez ComoGetty Images
Claudio D'Amato

Butez portiere perfetto per il Como di Fabregas: primo per clean sheets in Serie A, la Francia chiama

Capace di mantenere la porta inviolata più volte di tutti insieme a Sommer in campionato, Jean Butez continua la propria ascesa in Italia dopo un arrivo in sordina: DNA perfetto per il calcio di Fabregas e Nazionale che si avvicina.

Pubblicità

Arrivato in sordina, Jean Butez si è preso il Como e la Serie A.

Quando c'è da abbassare la saracinesca rivolgetevi al portiere francese, che in quanto a clean sheets vanta un dato invidiabile.

L'ascesa del numero uno di Fabregas non sta passando inosservata nemmeno in patria, con Didier Deschamps che sembra intenzionato a premiarlo con la prima convocazione in Nazionale.

  • SCALATA IN UN ANNO

    E pensare che quando i lariani a gennaio 2025 lo hanno acquistato dall'Anversa, in pochissimi lo conoscevano: prelevato dal Belgio per appena 2 milioni di euro, Butez ha dimostrato e sta continuando a dimostrare che il Como ci aveva visto più che bene.

    • Pubblicità

  • PERFETTO PER FABREGAS

    Butez possiede un DNA calcistico ideale per la filosofia di Fabregas: bravo tra i pali, ma soprattutto regista aggiunto quando il pallone transita dalle sue parti.

    Coi piedi il francese si sta ergendo a garanzia, sfoderando tecnica, personalità e coraggio nel rischiare la 'costruzione' anche quando gli avversari attuano una prima pressione molto alta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRIMO PER CLEAN SHEETS IN SERIE A

    Il rendimento del numero uno transalpino rappresenta uno dei capisaldi della stagione da sogno del Como, approdato alle semifinali di Coppa Italia anche grazie all'exploit del proprio portiere durante la lotteria dei rigori consumatasi martedì.

    Penalty decisivo parato a Lobotka e lariani tra le migliori 4 del torneo, gelando il Maradona ed eliminando la squadra di Conte.

    Detto ciò, la riprova del valore di Butez la si riscontra soprattutto in campionato: i dati lo vedono primo per partite senza subire goal nella Serie A in corso (12) a braccetto con l'interista Sommer, prossimo rivale proprio nelle semifinali della Coppa tra marzo e aprile. Considerando tutte le competizioni, sono 13.

  • CLASSIFICA CLEAN SHEETS SERIE A 2025/2026: LA TOP 10

    1. Sommer (Inter): 12 su 22 partite
    2. BUTEZ (Como): 12 su 23
    3. Svilar (Roma): 11 su 24
    4. Provedel (Lazio): 11 su 24
    5. Maignan (Milan): 10 su 22
    6. Di Gregorio (Juventus): 9 su 21
    7. Carnesecchi (Atalanta): 9 su 24
    8. Milinkovic-Savic (Napoli): 7 su 17
    9. Falcone (Lecce): 7 su 24
    10. Paleari (Torino): 6 su 15
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "LAVORO DI SQUADRA"

    "È un lavoro di tutta la squadra - ha commentato Butez a Sky, condividendo gli elogi col resto dei compagni - Siamo insieme per segnare, trovare soluzioni con la palla e lo siamo anche per non subire goal. Il mio nome è in quella lista, ma è più importante il rendimento generale".

  • NAZIONALE E SOGNO MONDIALE

    Parallelamente alle ottime referenze derivanti dal trend positivo nel Bel Paese, in Francia c'è qualcuno a dir poco influente che lo tiene sotto stretta osservazione e gli lancia messaggi nell'ottica di un ingresso nel giro dei Bleus a pochi mesi dai Mondiali:

    "Non dirò che tutti hanno una chance, ma Butez e Risser (del Lens, ndr) sono ottimi portieri e li seguiamo - ha svelato il ct Deschamps commentando il crollo delle prestazioni di Chevalier, attuale vice di Maignan in Nazionale, che ha perso la titolarità al PSG - Non è perché non sono stati ancora selezionati che... Senza entrare nei dettagli, perché poi interpretereste le mie parole, il ruolo del portiere è molto specifico: l'esperienza e il vissuto contano molto".

    Ed il numero di uno di Fabregas, per carta d'identità e doti tecnico-caratteriali, di feedback può garantirne.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0