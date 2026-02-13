Butez portiere perfetto per il Como di Fabregas: primo per clean sheets in Serie A, la Francia chiama

Parallelamente alle ottime referenze derivanti dal trend positivo nel Bel Paese, in Francia c'è qualcuno a dir poco influente che lo tiene sotto stretta osservazione e gli lancia messaggi nell'ottica di un ingresso nel giro dei Bleus a pochi mesi dai Mondiali:

"Non dirò che tutti hanno una chance, ma Butez e Risser (del Lens, ndr) sono ottimi portieri e li seguiamo - ha svelato il ct Deschamps commentando il crollo delle prestazioni di Chevalier, attuale vice di Maignan in Nazionale, che ha perso la titolarità al PSG - Non è perché non sono stati ancora selezionati che... Senza entrare nei dettagli, perché poi interpretereste le mie parole, il ruolo del portiere è molto specifico: l'esperienza e il vissuto contano molto".

Ed il numero di uno di Fabregas, per carta d'identità e doti tecnico-caratteriali, di feedback può garantirne.