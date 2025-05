Bus scoperto Inter, quando ci sarà se vince la Champions? L'eventuale data e percorso

Il Comune di Milano e l'Inter hanno già preparato un piano in caso di successo dell'Inter contro il PSG: pronto il corteo nerazzurro in città.

Visto il Mondiale per Club e gli impegni estivi, l'Inter non ha potuto aspettare l'esito della finale contro il PSG per preparare l'eventuale festa Champions. Il Comune di Milano e il club nerazzurro, infatti, hanno già preparato le basi per l'eventuale successo del trofeo nella serata di sabato 31 maggio.

Come riporta La Repubblica, infatti, è stato già previsto in un rafforzamento dell'ordine pubblico per sabato, ma Milano è pronta ad ospitare migliaia di tifosi interisti nei giorni successivi in caso di vittoria della Champions League contro il PSG.

Comunque vada PSG-Inter, la squadra di Simone Inzaghi tornerà a Milano domenica pomeriggio. La grande differenza, ovviamente, sarà nel possibile oggetto che viaggerà con il team italiano: la Champions League. La stessa Champions che girerebbe per la città poche ore più tardi.