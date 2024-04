Bus del Brescia colpito dai sassi lanciati dal cavalcavia: è successo dopo la partita contro il Venezia

Nessun ferito, per fortuna, tra i giocatori e lo staff del Brescia dopo la partita di Serie B. Danni al veicolo che trasportava la squadra.

Il pullman del Brescia, di ritorno da Venezia, è stato colpito da dei sassi lanciati dal cavalcavia all'altezza di Vicenza. Nessun ferito tra giocatori, staff delle Rondinelle e autista del mezzo, ma solamente un grande spavento per tutti.

Poco prima di Vicenza, il bus che trasportava il Brescia è stato colpito da alcuni sassi. Nessuna ferita per i passeggeri, mentre il pullman è stato danneggiato con danni evidenti: in particolare è stato colpito il parabrezza.

Dopo aver fermato la vettura al primo autogrill, il Brescia ha valutato i danni per poi ripartire verso la città lombarda: per fortuna il folle gesto di ignoti nell'A4 non ha causato ferite ai passeggeri del bus. Dopo aver sentito il botto dell'impatto, i giocatori si sono chiesti di cosa si trattasse, prima di capire quanto effettivamente fosse successo.