Israele vs Italia

La Nazionale torna subito in campo contro Israele, Spalletti potrebbe optare per un robusto turnover.

Dopo la bella vittoria ottenuta in rimonta sul campo della Francia, l'Italia torna subito in campo.

L'appuntamento è fissato già per lunedì sera, quando gli Azzurri affronteranno Israele nella seconda giornata di Nations League.

Un impegno da non sottovalutare ma anche l'occasione giusta per concedere un po' di riposo a qualcuno in vista del tour de force di settembre e provare nuove soluzioni.

Ma chi potrebbe giocare contro Israele?