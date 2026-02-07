Buongiorno è irriconoscibile: due errori gravi in Genoa-Napoli, Conte lo sostituisce al 60'

Non è sicuramente un periodo semplice per Alessandro Buongiorno al Napoli, anzi, tutt’altro.
L’ex capitano del Torino, protagonista della passata stagione culminata con la vittoria dello Scudetto, sta attraversando una fase difficile, e la trasferta contro il Genoa rappresenta forse il momento più complicato della sua avventura partenopea.
Due errori gravi, che hanno fruttato altrettante reti ai rossoblù, hanno costretto Antonio Conte a sostituirlo intorno all’ora di gioco, consapevole che le cose non stiano andando per il meglio per il suo difensore.