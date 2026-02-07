Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Genoa Napoli Alessandro BuongiornoGetty Images
Michael Baldoin

Buongiorno è irriconoscibile: due errori gravi in Genoa-Napoli, Conte lo sostituisce al 60'

Il difensore dei partenopei ha commesso due ingenuità costate care alla sua squadra e Conte è stato costretto a sostituirlo intorno all’ora di gioco: al suo posto Beukema per la mezz’ora finale.

Pubblicità

Non è sicuramente un periodo semplice per Alessandro Buongiorno al Napoli, anzi, tutt’altro.

L’ex capitano del Torino, protagonista della passata stagione culminata con la vittoria dello Scudetto, sta attraversando una fase difficile, e la trasferta contro il Genoa rappresenta forse il momento più complicato della sua avventura partenopea.

Due errori gravi, che hanno fruttato altrettante reti ai rossoblù, hanno costretto Antonio Conte a sostituirlo intorno all’ora di gioco, consapevole che le cose non stiano andando per il meglio per il suo difensore.

  • CHE ERRORE AL PRIMO MINUTO: IL GENOA PASSA IN VANTAGGIO

    Pronti, via: Genoa-Napoli comincia, ma non per Buongiorno. Il classe 1999 liscia un retropassaggio per Meret e consegna palla a Vitinha.

    Il portoghese si invola in solitaria verso la porta, salta il portiere dei partenopei e viene travolto: l’intervento del VAR assegna il rigore ai rossoblù.

    Dal dischetto, Malinovskyi non sbaglia, e il Napoli si ritrova subito a inseguire dopo un avvio da incubo.

    • Pubblicità

  • ALTRA INGENUITÀ IN AVVIO DI RIPRESA: COLOMBO FIRMA IL 2-2

    La formazione di Conte non si lascia demoralizzare e, nel giro di pochi minuti, ribalta il match grazie alle reti di Hojlund e McTominay, andando all’intervallo in vantaggio.

    In avvio di ripresa, gli azzurri sembrano poter gestire il vantaggio e provare a trovare il tris che chiuderebbe la partita, ma al 57’ arriva un altro grave errore di Buongiorno.

    Il classe ’99 sbaglia un controllo da ultimo uomo, favorendo il recupero di Colombo, che può attaccare indisturbato la porta di Meret e batterlo col mancino, ristabilendo la parità per il Genoa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONTE COSTRETTO AL CAMBIO AL 60': AL SUO POSTO BEUKEMA

    Alla seconda grave ingenuità, che ha fruttato un’altra rete al Genoa, Conte non ha potuto far altro che sostituire Buongiorno.

    Il tecnico salentino, però, non ha optato per un cambio offensivo per ritrovare subito il vantaggio, ma per una sostituzione tra pari ruolo: Beukema ha preso il posto dell’ex Torino.

  • MOMENTO NO: CONSOLATO DAI COMPAGNI IN PANCHINA

    Sono già diverse settimane che Buongiorno fatica a ritrovare la forma mostrata nella scorsa stagione, quando si era affermato come uno dei difensori più forti del campionato.

    Qualcosa non sta andando per il verso giusto in questa annata, e la prova contro il Genoa a Marassi ne è una testimonianza lampante.

    All’uscita dal campo, poi, l’ex Torino era visibilmente provato, quasi in lacrime, consolato dai compagni in panchina e dai componenti dello staff di Conte.

    Nella bacheca dei ricordi di Buongiorno con la maglia del Napoli, la prestazione contro i rossoblù resterà inevitabilmente tra le più negative. Ma per lui questa deve essere la base da cui ripartire per cercare di risollevare la sua stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Como crest
Como
COM
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Genoa crest
Genoa
GEN
0