Buongiorno è irriconoscibile: due errori gravi in Genoa-Napoli, Conte lo sostituisce al 60'

Il difensore dei partenopei ha commesso due ingenuità costate care alla sua squadra e Conte è stato costretto a sostituirlo intorno all’ora di gioco: al suo posto Beukema per la mezz’ora finale.

