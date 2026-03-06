"Dove collocherei l'Italia ai Mondiali? Nella top ten sicuramente. Un plauso alla Norvegia, che sta crescendo sotto tutti gli aspetti, tecnici, fisici, tattici. Una volta li incontravi, sapevi che era dura, ma eri consapevole di essere superiore, oggi trovi ragazzoni strutturati e tecnici. Prima erano solo grossi e legnosi."

Poi aggiunge: "Quale sarebbe l'obiettivo in caso di qualificazione? Mi piacerebbe arrivare ai quarti. Poi dipende da mille variabili: se agli ottavi ti capita l’Argentina, il Brasile, o se becchi formazioni più deboli magari vai in finale. Però, come valore, l’Italia è da quarti di finale. Nel 2006 siamo stati anche fortunati, nel 2010 ci ha detto male su tutto, ci siamo infortunati insieme Pirlo, Gattuso ed io".