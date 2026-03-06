Il tempo scorre e si avvicina inevitabilmente la tanto attesa sfida tra la Nazionale e l'Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che mette in palio l’accesso ai prossimi Mondiali, in programma questa estate in Canada, Messico e Stati Uniti.
Nel frattempo, però, la concentrazione resta sugli ultimi impegni di campionato: i giocatori avranno ancora qualche settimana prima di ritrovarsi per il tanto atteso appuntamento con la Nazionale.
Intanto, il capo delegazione azzurro ed ex numero uno della Nazionale Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, affrontando diversi temi: dalla situazione della Nazionale fino al caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu.