pio esposito italia nazionaleGetty Images
Nino Caracciolo

Buffon esalta Pio Esposito: “Porterà l’Italia al Mondiale, è l’unica certezza che abbiamo”

Il capodelegazione Azzurra Gigi Buffon incorona il giovane centravanti dell’Inter: “Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare. Pio Esposito ci porterà al Mondiale”.

Un appuntamento assolutamente da non fallire, per scongiurare il rischio di vivere il terzo Mondiale di fila da semplici spettatori.

In casa Italia l’obiettivo è fissato già da tempo: tutto quello che ruota intorno al mondo Azzurro è in funzione al playoff che potrebbe regalare un posto per il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti della prossima estate.

La Nazionale del CT Rino Gattuso lavora per presentarsi al meglio all’evento che potrebbe avere tra i suoi protagonisti principali Pio Esposito. Di questo almeno è sicuro il capodelegazione azzurra Gigi Buffon.

  • BUFFON INCORONA PIO ESPOSITO

    Ospite del format ‘Cult’ su DAZN, Gigi Buffon ha esaltato le qualità di Pio Eposito. Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare. Ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori dal campo. È un professionista e un ragazzo che ha un'umiltà, una determinazione, una voglia di apprendere, un entusiasmo di stare anche nel gruppo che ho visto veramente a pochi. È un ragazzo davvero speciale, per questo dico che lui sorprenderà di almeno un livello”.

  • “PIO ESPOSITO CI PORTERÀ AL MONDIALE”

    Già nel giro zzzurro, Pio Esposito può essere l’uomo in più dell’Italia. Di questo ne è assolutamente convinto Buffon: “Se Pio Esposito ci porta al Mondiale? Certo, su quello non abbiamo dubbi: è l'unica certezza che abbiamo”, le sue parole.

  • I NUMERI DI PIO ESPOSITO IN NAZIONALE

    Pio Esposito ha esordito nella Nazionale maggiore proprio sotto la gestione Gattuso, che lo ha mandato in campo lo scorso 5 settembre nei minuti finali contro l’Estonia in quella che è stata la prima delle cinque presenze in maglia Azzurra. Cinque presenze (una sola da titolare) impreziosite da ben 3 goal, contro Estonia, Moldavia e Norvegia.

  • QUANDO SI GIOCANO I PLAYOFF?

    La Nazionale azzurra disputerà la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo a Bergamo. Nel caso di passaggio del turno, gli Azzurri  giocheranno la finale contro la vincente del match tra Galles e Bosnia ed Erzegovina (31 marzo, in trasferta).

