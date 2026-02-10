Buffon esalta Pio Esposito: “Porterà l’Italia al Mondiale, è l’unica certezza che abbiamo”

Ospite del format ‘Cult’ su DAZN, Gigi Buffon ha esaltato le qualità di Pio Eposito. “Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare. Ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori dal campo. È un professionista e un ragazzo che ha un'umiltà, una determinazione, una voglia di apprendere, un entusiasmo di stare anche nel gruppo che ho visto veramente a pochi. È un ragazzo davvero speciale, per questo dico che lui sorprenderà di almeno un livello”.