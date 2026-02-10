Buffon esalta Pio Esposito: “Porterà l’Italia al Mondiale, è l’unica certezza che abbiamo”

Un appuntamento assolutamente da non fallire, per scongiurare il rischio di vivere il terzo Mondiale di fila da semplici spettatori.
In casa Italia l’obiettivo è fissato già da tempo: tutto quello che ruota intorno al mondo Azzurro è in funzione al playoff che potrebbe regalare un posto per il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti della prossima estate.
La Nazionale del CT Rino Gattuso lavora per presentarsi al meglio all’evento che potrebbe avere tra i suoi protagonisti principali Pio Esposito. Di questo almeno è sicuro il capodelegazione azzurra Gigi Buffon.