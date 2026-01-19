Bufera sulla finale della Coppa d'Africa e polemiche sul rigore sbagliato da Brahim Diaz, Infantino duro col Senegal: "Inaccettabile"

Una bufera mondiale che non ha alcuna intenzione di placarsi, anzi la sensazione è che si possa sentire parlare a lungo della sfida tra Senegal e Marocco, finale di Coppa d’Africa dove è davvero successo di tutto.
Goal annullati, rigori assegnati, caos sugli spalti e in campo, il Senegal che in un primo momento abbandona il campo per protesta, Brahim Diaz che sbaglia il rigore che avrebbe regalato la vittoria ai padroni di casa del Marocco calciando un “cucchiaio” davvero inspiegabile nella modalità di esecuzione.
Questa edizione di Coppa d’Africa rischia di essere ricordata per tanto tempo e di portare con sé strascichi importanti.