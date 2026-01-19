Bufera sulla finale della Coppa d'Africa e polemiche sul rigore sbagliato da Brahim Diaz, Infantino duro col Senegal: "Inaccettabile"

Il presidente FIFA Gianni Infatino ha commentato così quanto accaduto a Rabat. Infantino ha prima fatto i complimenti al Senegal per il successo e anche al Marocco per l’ottimo percorso avuto nella manifestazione, ma poi è tornato su quanto accaduto in campo.

“Purtroppo abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni “tifosi”, nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto. Dobbiamo sempre rispettare le decisioni prese dagli arbitri dentro e fuori dal campo di gioco. Le squadre devono competere sul campo e nel rispetto delle Regole del Gioco, perché qualsiasi comportamento contrario mette a rischio l'essenza stessa del calcio”.