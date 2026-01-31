Bruno Fernandes di nuovo al top col Manchester United: cederlo in Arabia Saudita sarebbe un errore

L'ultima volta che Bruno Fernandes ha affrontato il Fulham, tutto il mondo del calcio rideva di lui. Il capitano del Manchester United ha sbagliato il rigore nell'1-1 al Craven Cottage ad agosto e ha in parte attribuito la colpa dell'errore all'arbitro Chris Kavanagh, che lo aveva urtato. Ha spiegato: "Come tiratore di rigori, ognuno ha le proprie abitudini. Mi ha dato fastidio che l'arbitro non si sia scusato".

"È stato quello a farmi scattare in quel momento, ma non è una scusa per aver sbagliato il rigore", ha aggiunto. "Ho colpito male la palla. Ho messo il piede troppo sotto la palla ed è per questo che è finita sopra la traversa".

L'errore ha contribuito alla prima sconfitta in trasferta dello United contro il Fulham in 15 anni, e Fernandes è stato ampiamente ridicolizzato dopo la partita. "Ho pensato che fosse incredibilmente imbarazzante", ha detto Craig Burley su ESPN. "Gran parte della sua carriera allo United è stata positiva, ma ci sono stati anche degli episodi secondari e questo per me è stato il culmine".

Non era la prima volta che Fernandes veniva deriso dopo aver affrontato il Fulham. Dopo una vittoria a sorpresa dei Cottagers all'Old Trafford, l'account ufficiale Tiktok del Fulham ha preso in giro il portoghese per aver presumibilmente finto un infortunio. Fernandes era furioso, così come l'allenatore dello United Erik ten Hag, poiché il giocatore aveva subito quello che l'olandese ha descritto come "un grave infortunio" e aveva giocato nonostante il dolore nella partita successiva.

Fernandes cercherà senza dubbio di lasciare il segno quando lo United ospiterà il Fulham domenica, desideroso di prolungare il suo inizio perfetto sotto la guida di Michael Carrick. E nessuno ride di lui ora che è tornato al meglio della forma, nella posizione in cui dà il meglio di sé e guida la rinascita dello United.