Bruno Fernandes Man Utd GFX 16:9Getty/GOAL
Richard Martin

Bruno Fernandes di nuovo al top col Manchester United: cederlo in Arabia Saudita sarebbe un errore

Bruno Fernandes è tornato al top della forma con il Manchester United e sarebbe impossibile sostituirlo senza spendere una fortuna, ecco perché i Red Devils devono assicurarsi che non vada in Arabia Saudita.

L'ultima volta che Bruno Fernandes ha affrontato il Fulham, tutto il mondo del calcio rideva di lui. Il capitano del Manchester United ha sbagliato il rigore nell'1-1 al Craven Cottage ad agosto e ha in parte attribuito la colpa dell'errore all'arbitro Chris Kavanagh, che lo aveva urtato. Ha spiegato: "Come tiratore di rigori, ognuno ha le proprie abitudini. Mi ha dato fastidio che l'arbitro non si sia scusato".

"È stato quello a farmi scattare in quel momento, ma non è una scusa per aver sbagliato il rigore", ha aggiunto. "Ho colpito male la palla. Ho messo il piede troppo sotto la palla ed è per questo che è finita sopra la traversa".

L'errore ha contribuito alla prima sconfitta in trasferta dello United contro il Fulham in 15 anni, e Fernandes è stato ampiamente ridicolizzato dopo la partita. "Ho pensato che fosse incredibilmente imbarazzante", ha detto Craig Burley su ESPN. "Gran parte della sua carriera allo United è stata positiva, ma ci sono stati anche degli episodi secondari e questo per me è stato il culmine".

Non era la prima volta che Fernandes veniva deriso dopo aver affrontato il Fulham. Dopo una vittoria a sorpresa dei Cottagers all'Old Trafford, l'account ufficiale Tiktok del Fulham ha preso in giro il portoghese per aver presumibilmente finto un infortunio. Fernandes era furioso, così come l'allenatore dello United Erik ten Hag, poiché il giocatore aveva subito quello che l'olandese ha descritto come "un grave infortunio" e aveva giocato nonostante il dolore nella partita successiva.

Fernandes cercherà senza dubbio di lasciare il segno quando lo United ospiterà il Fulham domenica, desideroso di prolungare il suo inizio perfetto sotto la guida di Michael Carrick. E nessuno ride di lui ora che è tornato al meglio della forma, nella posizione in cui dà il meglio di sé e guida la rinascita dello United.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    RE DEGLI ASSIST IN PREMIER LEAGUE

    Da quando è tornato dall'infortunio e ha ripreso il suo ruolo di centrocampista offensivo dopo la partenza di Ruben Amorim, Fernandes è inarrestabile. Ha fornito un assist in ciascuna delle ultime quattro partite e ha contribuito a 11 gol nelle ultime nove presenze.

    Il suo recente aumento di produttività lo ha portato in cima alla classifica degli assist della Premier League con 10, tre in più del suo diretto rivale Rayan Cherki. È terzo nella classifica dei contributi totali ai gol con 15, dietro solo a Erling Haaland e Igor Thiago.

    E se i suoi compagni di squadra fossero stati un po' più spietati, avrebbe potuto fare molto di più. Ha creato 64 occasioni da gol in questa stagione, 21 in più del suo diretto rivale Bukayo Saka. Il numero è ancora più impressionante se si considera che ha saltato tre partite durante il periodo natalizio, con una media di 3,4 occasioni da gol create ogni 90 minuti. Solo Cherki, con 3,1 ogni 90 minuti, si avvicina a questo risultato.

    Se si restringono le stesse statistiche ai soli giocatori dello United, ci si rende conto di quanto Fernandes sia importante per i Red Devils. Amad Diallo ha una media di 1,8 occasioni create a partita, mentre Bryan Mbeumo ne ha 1,6. Il secondo miglior creatore di gol dello United è Patrick Dorgu, ora infortunato, con tre assist contro i 10 di Fernandes. Solo Mbeumo ha segnato più di Fernandes, ma c'è un divario di sei gol nel loro contributo totale.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    MATRIMONIO INCERTO

    La forma sensazionale di Fernandes è un avvertimento per lo United, dato che l'estate si avvicina e l'interesse per lui è destinato ad aumentare. L'anno scorso il giocatore ha ricevuto una succulenta offerta dall'Al-Hilal, che si ritiene valga 700.000 sterline (960.000 dollari) a settimana. Lo United avrebbe incassato fino a 100 milioni di sterline (137 milioni di dollari) per la sua cessione e Fernandes credeva che lo avrebbero lasciato andare se Amorim non lo avesse esortato a restare.

    A dicembre ha dichiarato a Canal 11 : "Da parte del club, ho avuto la sensazione che 'se te ne vai, per noi non è poi così grave'. Questo mi ferisce un po'. La questione della lealtà non è vista più come una volta. Avrei potuto andarmene nell'ultima finestra di mercato, avrei guadagnato molti più soldi. Ero apprezzato, e ciò che mi apprezza di più deve essere il mio club, anche se ultimamente mi sento come se fossi su un terreno instabile".

    Fonti interne allo United insistono nel dire che vogliono che Fernandes resti, ma l'episodio sembra aver influito sul rapporto del giocatore con la dirigenza del club e c'è da temere che altri club, dall'Arabia Saudita e non solo, saranno interessati ad acquistare Fernandes in estate.

    Il capitano dello United ha firmato un nuovo contratto nell'agosto 2024 che lo lega al club fino al 2027, con la possibilità di attivare un prolungamento di un anno. Al momento, attivare il prolungamento di un anno sembra una scelta ovvia e un'opzione che il club dovrebbe cogliere il prima possibile.

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    ULTIMA CHANCE PER FAR CASSA

    Ma questo potrebbe non essere sufficiente a convincere il giocatore, che trasferendosi in Arabia Saudita potrebbe guadagnare il triplo del suo stipendio attuale. Secondo alcune fonti, infatti, i club della Saudi Pro League sarebbero ancora molto interessati ad acquistare giocatori di alto profilo come Fernandes. Il centrocampista sembra aver lasciato intendere di non aver completamente escluso la possibilità di trasferirsi in Medio Oriente in futuro.

    "Non posso lamentarmi, sono pagato molto bene, ma ovviamente la differenza è enorme", ha detto a Canal 11. "Non è mai stato questo a guidarmi. Se un giorno dovrò giocare in Arabia Saudita, giocherò in Arabia Saudita. Il mio stile di vita cambierà, la vita dei miei figli sarà soleggiata, dopo sei anni a Manchester con il freddo e la pioggia. Giocherò in un campionato in crescita, con giocatori riconosciuti".

    Potrebbe anche non essere sufficiente per convincere il co-proprietario Sir Jim Ratcliffe, dato che quest'estate potrebbe essere l'ultima occasione per il club di incassare dal capitano e il miliardario è ancora impegnato nella missione di ridurre il monte stipendi e i costi generali dello United.

    Fernandes avrebbe superato Cristiano Ronaldo come vendita più costosa dello United se fosse passato all'Al-Hilal per 100 milioni di sterline. Il costo del trasferimento sarà probabilmente inferiore quest'estate, dato che il contratto di Fernandes contiene una clausola che, secondo quanto riferito, è fissata a circa 57 milioni di sterline per i club non appartenenti alla Premier League.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    CHE FORTUNA TENERLO

    Fernandes potrebbe anche essere attratto da un trasferimento al Real Madrid, al Barcellona o all'Atletico Madrid, alle due squadre di Milano o alla Juventus, o persino da un ritorno allo Sporting, come ha dichiarato nell'intervista a Canal 11: "Mi piacerebbe provare l'esperienza del campionato spagnolo e lottare per i titoli più importanti in Italia. Ho pensato di tornare in Portogallo".

    L'unica strada realistica per Fernandes verso l'Italia, la Spagna o il Portogallo, tuttavia, è quella di portare a termine il suo contratto con lo United e partire a titolo gratuito. Quindi quest'estate la scelta è essenzialmente tra le ricchezze del Medio Oriente, con l'avvertenza di giocare in un campionato molto meno competitivo e popolare, o rimanere con lo United.

    I Red Devils non sono stati in grado di dare a Fernandes ciò che desiderava in termini di competizione per i trofei più importanti, avendo vinto solo la FA Cup e la Carabao Cup nei suoi sei anni di permanenza all'Old Trafford. Ha giocato in Champions League solo in tre delle sette stagioni, venendo eliminato due volte nella fase a gironi e non andando mai oltre gli ottavi di finale. È stato davvero un miracolo che abbia deciso di rimanere con lo United dopo la peggiore stagione del club in 51 anni, finendo al 15° posto in Premier League e perdendo la finale di Europa League.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'IMPATTO CON CARRICK

    Lo United ha almeno soddisfatto le ambizioni di Fernandes sul mercato dei trasferimenti e sotto la guida di Carrick si è avuta la sensazione che il nuovo attacco stia iniziando a funzionare, con Fernandes che ha instaurato un proficuo rapporto con Mbeumo e Matheus Cunha che sta iniziando a dimostrarsi all'altezza delle aspettative come acquisto rivoluzionario.

    Fernandes ha dichiarato che il fatto che Amorim lo abbia esortato a restare è stato uno dei motivi principali per cui ha rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal e quando il suo connazionale è stato licenziato si è ipotizzato che potesse essere la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Eppure, mentre Amorim aveva un legame portoghese con Fernandes e un amore comune per lo Sporting CP, Carrick lo conosceva da più tempo. Era uno degli assistenti di Ole Gunnar Solskjaer quando Fernandes è arrivato allo United dallo Sporting nel gennaio 2020, lavorando con lui per quasi due anni, comprese due settimane come allenatore ad interim dopo l'esonero del norvegese.

    A differenza di Amorim, Carrick sa che Fernandes è più utile più avanti nel campo, dove può sfruttare al meglio i suoi passaggi precisi e la sua letale abilità nel tiro.

    "Ho visto l'impatto che ha avuto quando è arrivato", ha detto Carrick venerdì. "Si vedeva la sua passione, quanto volesse fare bene. La sua costanza e il suo livello di prestazioni. Ci sono molte cose da riconoscere a suo merito. Tutti noi vogliamo vincere, migliorare come squadra, ma Bruno è stato fantastico. Non posso che dire cose positive".

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    INSOSTITUIBILE

    La sfida di Carrick non è solo quella di garantire a Fernandes la possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno. Deve anche riuscire a convincere il capitano che allo United si sta costruendo qualcosa di entusiasmante e che vale la pena trascorrere gli ultimi anni della sua carriera all'Old Trafford piuttosto che in Medio Oriente. Il suo connazionale Joao Cancelo è appena tornato al Barcellona in prestito dopo essersi trovato insoddisfatto della vita all'Al-Hilal, mentre Ruben Neves ha espresso interesse a lasciare il club, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe rinnovare il contratto con l'attuale capolista della SPL.

    Per convincerlo a restare, lo United dovrebbe offrire a Fernandes un altro contratto con condizioni migliori. Sostituirlo con un giocatore del calibro di Cole Palmer costerebbe circa 100 milioni di sterline e non c'è alcuna garanzia che l'attaccante del Chelsea, che ha ripetutamente lottato con gli infortuni in questa stagione, si adatterebbe allo United. Fernandes conosce il club e la squadra alla perfezione e, come continua a dimostrare, è ancora nel pieno della sua carriera.

    Lo United si prepara già a un'estate intensa e costosa sul fronte del calciomercato, poiché intende acquistare due nuovi centrocampisti per sostituire Casemiro, in partenza, e Manuel Ugarte, che ha deluso enormemente. Cercare di sostituire il proprio talismano degli ultimi sei anni è un problema di cui farebbero volentieri a meno, soprattutto vista la forma in cui si trova attualmente.

