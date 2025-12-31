Bruno Fernandes, Luis Suarez, Coutinho e i 10 migliori acquisti invernali nella storia della Premier League

Gennaio è spesso descritto come il mese più cupo dell'anno, ma può anche essere un periodo di rinnovamento, un momento per ricominciare da capo. E per le società di calcio, l'apertura della finestra di mercato invernale offre l'opportunità di dare nuova linfa alle loro squadre dopo prime parti stagioni deludenti o di piazzare colpi in ottica futura.
Il Manchester City è pronto a fare un altro grande passo nel 2026, dopo aver speso oltre 200 milioni nel gennaio del 2025, questa volta per assicurarsi Antoine Semenyo. Anche il Manchester United è interessato all'attaccante del Bournemouth e non può permettersi di provare a rafforzare la propria rosa per puntare seriamente alla Champions League.
Sarà altrettanto interessante vedere se i Red Devils cederanno alle richieste di Kobbie Mainoo di essere liberato in prestito o se un club metterà alla prova la loro determinazione con un'offerta definitiva per il centrocampista inglese, mentre per Joshua Zirkzee si continua a parlare di un ritorno in Serie A.
Anche il Liverpool sarà da tenere d'occhio quando si aprirà la finestra di mercato. Potrebbe rafforzare la propria rosa anche dopo aver speso oltre 500 milioni in estate, poiché permangono dubbi sul futuro di Mohamed Salah, mentre Alexander Isak, il suo acquisto da record, si è appena rotto una gamba. Rafforzare la difesa è però una priorità maggiore per Arne Slot, visto che il contratto di Ibrahima Konate è in scadenza e Marc Guehi, che il club ha quasi ingaggiato in estate, è potenzialmente disponibile, dato che il Crystal Palace ha l'ultima opportunità di incassare dal suo capitano prima della scadenza del suo contratto.
Gli allenatori spesso lamentano il fatto che il calciomercato invernale offre meno rispetto a quello estivo, eppure alcune delle operazioni più astute sono state effettuate proprio nel primo mese dell'anno.
Qui, GOAL analizza i 10 migliori acquisti della finestra di mercato di gennaio nella storia della Premier League...