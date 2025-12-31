Bruno Fernandes, Luis Suarez, Coutinho e i 10 migliori acquisti invernali nella storia della Premier League

In termini di rapporto qualità-prezzo, si potrebbe sostenere che Seamus Coleman sia il miglior acquisto dell'intera storia della Premier League. David Moyes ha strappato il terzino alla squadra irlandese Sligo Rovers nel gennaio 2009 per appena 70mila euro... e no, non abbiamo dimenticato uno o due zeri.

Coleman non ha potuto avere un impatto immediato perché ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e in seguito è stato ceduto in prestito al Blackpool per mezza stagione. Ma dall'agosto 2010 è rimasto un Toffee, giocando con ben 11 allenatori diversi.

Ha collezionato 433 presenze con l'Everton, contribuendo a 57 goal, con una media di 138 sterline a partita e poco più di 1.000 sterline a goal o assist. È stato anche uno dei giocatori più costanti, oltre che il più fedele e appassionato, resistendo a numerose offerte importanti per rimanere nel club di cui è capitano dal 2019.

Gli infortuni lo hanno limitato in questa stagione, ma rimane uno dei giocatori più amati dei Toffees.