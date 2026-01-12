Pubblicità
Bruno Fernandes Manchester United FA Cup 2025-26Getty
Chris Burton

Disavventura per Bruno Fernandes: hackerato l'account X dopo l'eliminazione del Manchester United dalla FA Cup

Manchester United sempre più nel caos: dopo l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Brighton, l'account X di Bruno Fernandes è stato hackerato con comparsa di post bizzarri.

Il Manchester United ha subito un'ulteriore umiliazione dopo la sconfitta nel terzo turno della FA Cup contro il Brighton, con la notizia che l'account X di Bruno Fernandes è stato hackerato. 

Il fantasista portoghese, capitano del club di Old Trafford, ha giocato tutti i 90 minuti della partita persa per 2-1 contro i Seagulls. 

Poche ore dopo sono apparsi dei post bizzarri su uno dei suoi canali social, tra cui un messaggio contro INEOS, ma lui non era responsabile della loro condivisione.

  • MANCHESTER UNITED ELIMINATO ANCHE DALLA FA CUP

    Fernandes ha mostrato tutta la sua frustrazione dopo aver visto i Red Devils uscire dalla loro seconda competizione nazionale della stagione, cadendo al primo ostacolo. Hanno subito un'umiliante sconfitta contro il Grimsby, squadra della League Two, nella Carabao Cup.

    Ora sono stati eliminati anche dalla FA Cup, il che significa che, dato il loro settimo posto in classifica nella Premier League, nel 2025-26 sarà difficile conquistare un trofeo importante. Fernandes non è riuscito a dare ispirazione contro i Seagulls, e il gol segnato nel finale da Benjamin Sesko è stato poco più che una magra consolazione.

  • ACCOUNT X DI BRUNO FERNANDES HACKERATO: COSA È SUCCESSO

    Fernandes è noto per la sua difficoltà a controllare le proprie emozioni, tanto che spesso vengono sollevate domande sul suo comportamento in campo. Tuttavia, è consapevole delle sue responsabilità come capitano dello United. Ciò significa difendere il club, piuttosto che attaccarlo pubblicamente.

    Ha sempre mostrato rispetto fuori dal campo e non tradirebbe mai i suoi datori di lavoro. Tenendo presente questo, era chiaro che qualcosa non andava quando domenica sera hanno iniziato ad apparire una serie di post sulla sua timeline di X.

    Il primo di questi era stato pubblicato dagli hacker: "Entra nel Macclesfield FC. Entusiasta per il futuro". Si trattava di un riferimento alla squadra della National League North che aveva sconfitto la squadra della Premier League Crystal Palace, eliminando i detentori della FA Cup dalla competizione nel 2025-26.

    Un post ora cancellato sul lancio di una criptovaluta riportava: "Ecco perché ho bisogno di essere pagato di più". È stata poi lanciata una frecciatina a Sir Jim Ratcliffe e al gruppo di co-proprietari dell'Old Trafford con un altro messaggio che recitava: "Sbarazziamoci di INEOS".

    I post sono poi diventati più espliciti, con commenti a sfondo sessuale su Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann e la creatrice di contenuti per adulti Bonnie Blue. Quando gli hacker hanno iniziato a rallentare, è stata condivisa un'immagine della famigerata sconfitta per 7-0 dello United contro i vecchi avversari del Liverpool nel 2023.

    I Red Devils hanno subito informato i tifosi che il loro capitano non era responsabile della serie di post. In una dichiarazione ufficiale hanno affermato: "L'account X di Bruno Fernandes è stato hackerato. I tifosi non devono interagire con nessuno dei post o dei messaggi diretti".

    Bruno Fernandes X hack 2026X

  • SOCIAL TORNATO IN CONTROLLO

    La maggior parte dei post è stata ora cancellata e Fernandes sta riprendendo il controllo dei suoi account online. Tuttavia, si porrà delle domande sulla posizione dello United e su cosa succederà in futuro.

    I Red Devils hanno deciso di interrompere il rapporto con Ruben Amorim il 5 gennaio. È stato sollevato dall'incarico di allenatore dopo 14 mesi alla guida della squadra, con 63 partite all'attivo. Il portoghese ha pagato il prezzo per i risultati incostanti e per aver criticato apertamente il club.

    Darren Fletcher è stato nominato responsabile ad interim della prima squadra, ma ha supervisionato un deludente pareggio per 2-2 con il Burnley e una demoralizzante sconfitta in coppa contro il Brighton. Ha commentato così la prestazione dello United contro i Seagulls: "Una prestazione altalenante. Abbiamo iniziato bene, poi il gol ci ha demoralizzato. All'intervallo li ho esortati a muovere la palla con ritmo invece che con calma. Quando siamo tornati sul 2-1 ho pensato che ce l'avremmo fatta, il pubblico era entusiasta, l'energia era alta, ma non siamo riusciti a superare il traguardo e a segnare il gol del pareggio.

    Penso che si potesse vedere che i giocatori sono fragili, ma devono reagire. La fiducia è una delle cose più potenti nel calcio, quindi quando non ce l'hai, devi scavare a fondo e poi la fiducia torna. Sta a loro. Devono assicurarsi di averla, perché c'è molto da giocare in questa stagione. Questa squadra è ancora abbastanza forte per raggiungere il successo in questa stagione, ma deve scavare a fondo".

  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    BRUNO FERNANDES IN ARABIA?

    Fernandes dovrà guidare la squadra in prima linea, dato che l'attenzione è concentrata sulla qualificazione alla Champions League, ma resta da vedere per quanto tempo rimarrà. Si vocifera nuovamente di un suo trasferimento alla Saudi Pro League, dopo che il 31enne centrocampista ha rivelato che lo United voleva venderlo durante l'estate del 2025.

