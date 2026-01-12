Disavventura per Bruno Fernandes: hackerato l'account X dopo l'eliminazione del Manchester United dalla FA Cup

La maggior parte dei post è stata ora cancellata e Fernandes sta riprendendo il controllo dei suoi account online. Tuttavia, si porrà delle domande sulla posizione dello United e su cosa succederà in futuro.

I Red Devils hanno deciso di interrompere il rapporto con Ruben Amorim il 5 gennaio. È stato sollevato dall'incarico di allenatore dopo 14 mesi alla guida della squadra, con 63 partite all'attivo. Il portoghese ha pagato il prezzo per i risultati incostanti e per aver criticato apertamente il club.

Darren Fletcher è stato nominato responsabile ad interim della prima squadra, ma ha supervisionato un deludente pareggio per 2-2 con il Burnley e una demoralizzante sconfitta in coppa contro il Brighton. Ha commentato così la prestazione dello United contro i Seagulls: "Una prestazione altalenante. Abbiamo iniziato bene, poi il gol ci ha demoralizzato. All'intervallo li ho esortati a muovere la palla con ritmo invece che con calma. Quando siamo tornati sul 2-1 ho pensato che ce l'avremmo fatta, il pubblico era entusiasta, l'energia era alta, ma non siamo riusciti a superare il traguardo e a segnare il gol del pareggio.

Penso che si potesse vedere che i giocatori sono fragili, ma devono reagire. La fiducia è una delle cose più potenti nel calcio, quindi quando non ce l'hai, devi scavare a fondo e poi la fiducia torna. Sta a loro. Devono assicurarsi di averla, perché c'è molto da giocare in questa stagione. Questa squadra è ancora abbastanza forte per raggiungere il successo in questa stagione, ma deve scavare a fondo".