Disavventura per Bruno Fernandes: hackerato l'account X dopo l'eliminazione del Manchester United dalla FA Cup

Fernandes è noto per la sua difficoltà a controllare le proprie emozioni, tanto che spesso vengono sollevate domande sul suo comportamento in campo. Tuttavia, è consapevole delle sue responsabilità come capitano dello United. Ciò significa difendere il club, piuttosto che attaccarlo pubblicamente.
Ha sempre mostrato rispetto fuori dal campo e non tradirebbe mai i suoi datori di lavoro. Tenendo presente questo, era chiaro che qualcosa non andava quando domenica sera hanno iniziato ad apparire una serie di post sulla sua timeline di X.
Il primo di questi era stato pubblicato dagli hacker: "Entra nel Macclesfield FC. Entusiasta per il futuro". Si trattava di un riferimento alla squadra della National League North che aveva sconfitto la squadra della Premier League Crystal Palace, eliminando i detentori della FA Cup dalla competizione nel 2025-26.
Un post ora cancellato sul lancio di una criptovaluta riportava: "Ecco perché ho bisogno di essere pagato di più". È stata poi lanciata una frecciatina a Sir Jim Ratcliffe e al gruppo di co-proprietari dell'Old Trafford con un altro messaggio che recitava: "Sbarazziamoci di INEOS".
I post sono poi diventati più espliciti, con commenti a sfondo sessuale su Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann e la creatrice di contenuti per adulti Bonnie Blue. Quando gli hacker hanno iniziato a rallentare, è stata condivisa un'immagine della famigerata sconfitta per 7-0 dello United contro i vecchi avversari del Liverpool nel 2023.
I Red Devils hanno subito informato i tifosi che il loro capitano non era responsabile della serie di post. In una dichiarazione ufficiale hanno affermato: "L'account X di Bruno Fernandes è stato hackerato. I tifosi non devono interagire con nessuno dei post o dei messaggi diretti".
X