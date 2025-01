Brugge-Juventus, da quale nazione arriva l'avversaria dei bianconeri? La città è anche protagonista di un film

Club Bruges vs Juventus

Il club Brugge arriva da Brugge o Bruges, città in cui è ambientato In Bruges, uno dei migliori thriller degli ultimi vent'anni.

Per la settima e penultima partita di Champions League, almeno relativamente alla fase a girone unico, la Juventus vola a Brugge per affrontare il locale Club Brugge, squadra che nel corso dell'annata europea ha già avuto modo di affrontare l'Italia, venendo battuta dal Milan per 3-1.

La sfida contro il Club Brugge è fondamentale per la Juventus, considerando la possibilità di passare agli ottavi di Champions o al massimo ai playoff: tutto verrà definito nell'ultimo turno, ma nel penultimo i bianconeri costruiranno la possibile qualificazione.

La squadra di Thiago Motta lo farà in una delle città più affascinanti d'Europa, il cui centro è patrimonio Unesco. Brugge è riuscita a rimanere lontana da guerre e calamità naturale, mostrando ancora il suo volto medievale e gotico, che affascinerà anche i tifosi della Juventus in trasferta in terra belga.