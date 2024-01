Brighton-Wolverhampton dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brighton e Wolverhampton di fronte nella serata di lunedì 22 gennaio: canale tv, diretta streaming e formazioni.

Lunedì di Premier, con Brighton e Wolverhampton a confronto per il 21esimo turno. La formazione di De Zerbi, altalenante fin qui, prova a scavalcare il Manchester United in classifica riavvicinandosi alla zona Champions, davanti ad team in grande forma.

Nelle ultime tre partite, infatti, i Wolves si sono messi in competizione per un posto in Europa, riuscendo ad ottenere nove punti: ora la distanza dal Brighton è di appena tre punti, con la possibilità di aggancio davanti ad una vittoria.

In questa pagina tutte le info su Brighton-Wolverhampton: pronostico, formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.